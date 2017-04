260x366 Un calendari encara ple de paranys / ARA Un calendari encara ple de paranys / ARA

Aquest dimecres el Reial Madrid saltarà a la gespa de Riazor amb una defensa de circumstàncies, ja que als lesionats Pepe i Varane s’hi suma el sancionat Sergio Ramos. És a dir, al mateix estadi on el Barça ja va perdre no fa tant a la Lliga, el Madrid s’hi jugarà molt marcat per les baixes. L’equip blanc, de fet, confia a poder fer reaparèixer Varane ja a la Corunya, malgrat que inicialment la idea era que estigués llest per al partit de dissabte contra el València. Però la vermella a Ramos, que avui podria ser sancionat amb un o dos partits per la seva entrada a Messi, modifica els plans d’un Zidane que dubta, ja que ha vist com Bale, que sortia d’una lesió, es tornava a lesionar per haver-lo fet jugar abans d’hora.

El triomf del Barça al clàssic ha obert una possiblitat de veure l’equip de Luis Enrique guanyant la Lliga per tercera temporada consecutiva, malgrat que els de Zidane encara tenen pendent el partit del febrer contra el Celta, ajornat pel mal temps, que es jugarà just abans de l’última setmana d’una Lliga que encara amaga paranys per als dos equips. Demà, el Barça, encara sense Neymar, no hauria de patir per derrotar el cuer, l’Osasuna, al Camp Nou (19.30 h) i posar pressió a un Madrid que juga tot seguit a Riazor (21.30 h) contra un Deportivo que ja no s’hi juga res però que farà l’impossible per maquillar una temporada dolenta podent dir que ha derrotat tant els blaugranes com els blancs. “ Guanyar el Madrid sempre és una alegria, i més en una temporada amb poques bones notícies. Encara no tenim la salvació assegurada de forma matemàtica, així que ho donarem tot”, va dir Álex Bergantiños en declaracions al portal Luckia. Sense Bale, el Madrid tornarà a apostar per un sistema en què es donen galons a Isco, però amb la defensa patint per les baixes. Aquest fet segurament portarà el jove del filial Álex Salto a la convocatòria.

Sense temps per descansar, els dos equips juguen de nou dissabte. En aquest cas ho farà abans el Madrid, que rebrà un València (16.15 h) que ja els va derrotar a Mestalla a l’anada. L’equip de Voro, però, ja no s’hi juga res. “Aquí ningú pot abaixar els braços, cal acabar la temporada rendint alt”, va dir el tècnic del València després de la derrota de dissabte passat a Màlaga. Quan acabi el partit del Bernabéu, en què Zidane haurà de valorar si fa rotacions perquè el dimarts següent juga l’anada de les semifinals de la Champions contra l’Atlètic, li tocarà al Barça enfrontar-se a l’Espanyol en el derbi, fora de casa (20.45 h), s egurament en el partit més complicat del calendari blaugrana. A la jornada 36, el Barça juga abans, en aquest cas contra un Vila-real (18.30 h) que necessita punts per assegurar la cinquena posició. El Madrid visitarà després (20.45 h) un Granada segurament ja descendit a Segona, en una jornada en què els tocarà suar més als catalans. Serà l’últim partit dels blancs abans de jugar la tornada de les semifinals europees, una competició que els carregarà més les cames que no pas a un Barça ja eliminat.

Les dues últimes jornades encara no tenen horari, però si els dos equips s’hi juguen la Lliga, serien amb horari unificat. El Barça jugarà primer contra un Las Palmas que ja no s’hi juga res i acabarà la Lliga contra un Eibar que potser encara aspirarà a Europa. El Madrid, per la seva banda, rep el Sevilla de Sampaoli, que podria estar lluitant per ser tercer i anar a la Champions de forma directa. Un duel vital per als dos. I acabarà la Lliga a Màlaga, contra un equip ja salvat i entrenat per un mite del madridisme, Míchel. Abans però, hauria jugat a Vigo el partit pendent, contra un Celta que llavors ja sabrà si ha eliminat el Manchester United i juga la final de l’Europa League. Si el Celta cau eliminat, rebrà el Madrid amb titulars. Si es classifica, amb suplents.