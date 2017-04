Les 3 claus per intentar remuntar contra la Juve

Tàcticament, eren explicables alguns dels factors que podien donar-se per eliminar el París Saint-Germain després del 4-0 de l'anada. Però, al final, el 6-1 definitiu va moure's més entre els paràmetres incontrolables del joc, els emocionals, els de nervis, els que s'allunyen de la lògica d'una pissarra. Per això ara, contra el Juventus, costa traçar un guió previ que soni creïble, perquè possiblement siguin els camins menys esperats els que resolguin, o no, la gesta de remuntar. No sembla que l'ordre i la maduresa defensiva dels italians es posi a tremolar si es repeteix el ritme "de bogeria esportiva" del dia dels francesos (com ha dit Luis Enrique), però costa d'imaginar que, anant només per la via tàctica i racional, s'aconsegueixi batre tres cops –o més– Buffon. Quina és la fórmula màgica? Com pot intentar el Barça aixecar el 3-0 de Torí?

Retocar el posicionament: 4-3-3

Luis Enrique no estava satisfet amb el "posicionament" dels seus jugadors a Torí. Tampoc de l'actitud sense pilota, de la intensitat, però va ser la col·locació de l'equip el que va emprenyar-lo més. Perquè, al cap i a la fi, és el que més pot controlar des de l'àrea tècnica. Allà va apostar pel 3-4-3 i la sensació general és que el pla mai va imposar-se. L'equip arribava tard a tot, no ocupava adequadament els espais en fase ofensiva i va crear pocs problemes a l'esquema del Juventus. Corregir això empeny, inevitablement, a un canvi de dibuix i tot apunta (i més, atenent a les compareixences d'Iniesta i Luis Enrique) que es recuperarà el 4-3-3 com a fórmula. Entre Busquets i la parella de centrals n'hi hauria d'haver prou per controlar un davanter centre (Higuaín) i un mitjapunta-arribador (Dybala), tant en la sortida de pilota com en la transició.

540x306 Busquets (com aquí André) i els centrals haurien de controlar les transicions de la Juve Busquets (com aquí André) i els centrals haurien de controlar les transicions de la Juve

L'estructura de tres centrals més Mascherano no va funcionar gaire bé.

540x315 Dybala va fer massa mal en l'espai per davant dels centrals Dybala va fer massa mal en l'espai per davant dels centrals

I, en atac, reforçaria el joc exterior amb les pujades dels laterals per atraure les ajudes defensives a les bandes. Cuadrado i Mandzukic van viure relativament còmodes en el replegament, perquè només havien de vigilar Neymar a l'esquerra i Sergi Roberto o Rakitic a la dreta. Si s'hi suma Jordi Alba i es dobla la presència en l'entorn proper a Messi, la Juve haurà d'obrir-se més i no podrà repetir les basculacions tan intensives que va fer al seu estadi.

Despoblar la 'zona Messi'

L'estratègia d'enfortir l'aposta ofensiva pels carrils exteriors té un objectiu clar: netejar el carril central. És a dir, despoblar la 'zona Messi'. L'argentí, tot i ser un dels més actius a Torí, va estar incòmode perquè gairebé mai va poder rebre entre línies en condicions de fer mal per l'espessor amb què la Juve es defensava. En unes situacions, perquè havia d'orientar-se lluny de la porteria i, en d'altres, perquè quan Messi encarava la frontal de l'àrea, no trobava a qui activar per davant seu. Messi agraeix que Jordi Alba ataqui l'esquena de Neymar (que continuarà amb el seu duel amb Alves) o que Sergi Roberto, brillant fa tres dies contra la Reial Societat, tingui profunditat per fora.

540x292 Messi necessita Jordi Alba, fent el que aquí fa Iniesta Messi necessita Jordi Alba, fent el que aquí fa Iniesta

El 3-4-3 de Torí pocs cops va trobar una cosa o l'altra, perquè en algunes fases era el mateix Messi qui ocupava el lloc del carriler i perquè Neymar no va desbordar. I quan la Juve va replegar-se, des del darrere va costar ser profund (més Mathieu que Umtiti). Per ser decisiu, Messi necessita un context que a l'anada es va donar massa poc.

540x308 La versió clàssica de la banda dreta (amb Rakitic i Sergi Roberto) genera espais per a Messi La versió clàssica de la banda dreta (amb Rakitic i Sergi Roberto) genera espais per a Messi

En un punt determinat del partit, tampoc seria estrany que Luis Enrique apostés per Paco Alcácer i s'inventés una fórmula per encabir-hi dues puntes a l'atac, en una mena de 3-5-2. D'aquesta manera, Messi trobaria una doble invitació a filtrar passades a l'àrea. El risc de fer-ho a l'inici seria ofuscar-se en entrar pel mig i oblidar la necessitat d'ocupar bé els espais exteriors.

Ritme alt, joc assenyat

Des d'una organització més poderosa i, per tant, des de la iniciativa del joc, és més fàcil pensar que el Barça pugui generar una dinàmica prou favorable per atacar bé Buffon –i atacar-lo molt–, com demanava Iniesta. L'equip blaugrana necessita ritme de circulació i freqüència d'arribades. "Atacar, atacar i seguir atacant", deia Luis Enrique. Necessita velocitat, necessita ocasions. Però, ara per ara, també necessita sentir que, quan va ràpid i ataca molt, no pateix al darrere. I això passa perquè cada acció sigui completa i sigui comprensible. Si s'avança excessivament pendent del que va passant a camp propi, s'ataca amb por i l'equip s'acaba deixant portar pels impulsos, pels nervis, tapa defectes amb pedaços i perd la fluïdesa que requereix el seu futbol. Fins i tot l'actual versió del seu futbol. La contradicció és que va ser el vertigen i no el seny el que va funcionar contra el PSG.