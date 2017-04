3 idees sobre com juga la Juve

Enfrontar-se al Barça desnaturalitza sovint els patrons de joc de l'adversari, que molts cops assumeix que s'ha d'adaptar a l'estil blaugrana per multiplicar les seves possibilitats d'èxit. El fet de jugar a casa fa pensar que la Juve suavitzarà poc el seu estil i buscarà, amb confiança, explotar les seves virtuts, malgrat que al davant hi tingui el Barça. Perquè el Barça pot ser el de la remuntada per 6-1 o pot ser també el de París, i té molt més a veure amb la proposta del rival que amb ell mateix. Si la lectura d'Allegri és aquesta, el Juventus podria ensenyar alguna d'aquestes cartes, que, malgrat que hagi canviat de plantilla, s'assemblen molt a les de fa dues temporades.

Posicionament base i primeres intencions

Tot i que el Juventus ha crescut des d'un esquema amb tres centrals, actualment la seva estructura de joc s'acosta més a un 4-2-3-1: Buffon sota pals; defensa de quatre amb Alex Sandro/Asamoah i Alves/Lichtsteiner als laterals, Barzagli, Rugani, Bonucci, Chiellini o Benatia de centrals, Marchisio, Khedira o Pjanic al mig del camp; Mandzukic i Cuadrado als extrems, Higuaín en punta d'atac i Dybala d'enllaç entre línies.

Defensivament, gairebé sempre es reestructura en un 4-4-2. Se li han vist replegaments baixos i esperes defensives una mica més endavant del mig del camp.

Des d'aquí, les primeres intencions del Juventus són iniciar el joc des del darrere, aprofitant-se d'aquesta inèrcia de sortir amb tres homes des de la base (sigui un pivot –Marchisio o Pjanic– entre centrals o, directament, els tres centrals).

Si pot, la Juve vol tenir la pilota i dominar, portar el pes del partit. Té, de fet, els mateixos percentatges de possessió (60%) que el Barça (60,2%), i el mateix grau de precisió en la passada (87,9-87,8%). Aquesta intenció protagonista pot debilitar el Barça, tenint en compte que no hi ha Busquets. Tot i que no descarta el joc directe, no n'abusa.

L'atac es carrega per la dreta

El 40% dels atacs del Juventus es fan per la banda dreta. I hi ha diversos motius que justifiquen que aquesta xifra sigui substancialment més alta que la de la banda esquerra (32%). Una és la presència d'Alves, més home Champions que protagonista a les competicions domèstiques, i la seva connexió amb Cuadrado.

Els dos futbolistes es reparteixen responsabilitats a la banda dreta i són moltes les situacions en què actuen al mateix carril (fora-fora).

Però quan s'esglaonen, sorgeixen possibilitats de centrada que la Juve intenta aprofitar amb el poder rematador que té a l'àrea. A Higuaín se li suma Mandzukic venint des de l'extrem esquerre, més Khedira des del pivot. Dybala crea més perill amb alguna diagonal o en la segona jugada que en la disputa aèria.

Aquest desequilibri ofensiu té, però, les seves conseqüències negatives per a l'equip, perquè els rivals tendeixen a buscar el forat que es crea a l'esquena d'Alves. És un forat que el Barça va patir durant moltes temporades.

L'altre desajust defensiu que se li crea a Allegri amb aquest plantejament és quan un rival, com feia Brahimi amb el Porto, treu Alves de zona i un company assalta l'espai que es crea entre lateral i central dret.

L'actual versió de Suárez, especialment ferotge als espais, fa pensar en alguna bona ocasió per al Barça a partir del poder d'atracció que tingui Neymar rebent al peu.

Fortalesa defensiva

La dada que situa la Juve com l'equip menys golejat i qui menys ocasions concedeix de Champions reforça la idea que serà un adversari difícil de batre per al Barça. Tot i que per la dreta de vegades es desajusta en transicions molt ràpides del rival, en la defensa organitzada és espès, rigorós i contundent. Les ajudes de Cuadrado al lateral, sigui Alves o Lichtsteiner, fan difícil que el rival trobi superioritats per aquell sector.

I com que l'equip prioritza i domina els espais pròxims a l'àrea, tampoc és senzill aconseguir espais per triangular.

Però també al passadís central es desajusta: ja sigui per la tendència dels centrals a seguir els puntes adversaris o per l'error en el salt a la pressió d'alguns dels migcampistes (com Khedira, a la imatge). Són espais que pot provocar o aprofitar Messi, sobretot si troba un bon context amb la complicitat d'Iniesta.

A més, la Juve intenta ser agressiva i proactiva defensivament, amb molts trams de pressió alta, home a home, que dificulten la sortida de pilota dels adversaris més tècnics. Ho va portar al límit contra el Nàpols fa pocs dies, a la Copa Itàlia.

L'última eliminatòria de Champions va demostrar que pot ser la fórmula més efectiva –tot i que també la més arriscada– contra el Barça, malgrat l'encert de l'última proposta d'un rival, el Màlaga, que va optar, justament, per l'estratègia contrària.