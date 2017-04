Les claus de prèvia del Madrid-Barça

El més perillós del Reial Madrid és que necessita ben poca cosa per convertir una acció insulsa en ocasió de gol. En pot tenir prou amb una centrada –i ni tan sols arribant a línia de fons– per trobar situacions de finalització i, tot i que tingui futbolistes i fases dels partits en què s'apropia de la possessió, no la prioritza per ferir a l'adversari. L'actual dinàmica li ha exagerat la competitivitat i se sent més fort que mai.

Potencial exterior

La gran fortalesa del Madrid són els seus carrils exteriors, tant si juga amb un 4-3-3 com si actua des del 4-4-2. Les incorporacions dels laterals, Carvajal per la dreta i Marcelo per l'esquerra, són el seu principal actiu ofensiu. Des d'ells s'activen la resta de peces de l'atac: Cristiano Ronaldo en la seva versió més rematadora, i Gareth Bale com a complement ideal, ja sigui per caure a banda o per arribar a segon pal.

540x306 Carvajal progressa i s'activen els moviments: Bale a la banda, Cristiano a remat, Modric al recolzament Carvajal progressa i s'activen els moviments: Bale a la banda, Cristiano a remat, Modric al recolzament

540x306 Les conduccions o centrades de Marcelo són una font de perill constant Les conduccions o centrades de Marcelo són una font de perill constant

Els noms alternatius li donen un altre aire a les zones exteriors, amb Lucas Vázquez a mode d'especialista de la banda i Marco Asensio com a via de desequilibri. Des d'allà, el Madrid construeix el gruix central del seu joc ofensiu. Es fa difícil imaginar que, amb aquesta capacitat de generar de l'equip blanc, Luis Enrique renunciï als dos laterals per provar el 3-4-3.

Gestió del risc amb pilota

Pot semblar una obvietat però el que fa molt bé el Madrid és minimitzar els riscos en les zones més compromeses. Si pot, aposta per iniciar el joc des del darrere. Té qualitat per fer-ho. Però tampoc es complica la vida i explota les virtuts del seu joc directe, tant pel desplaçament llarg dels seus centrals, com per la profunditat de les seves tres puntes de llança, sempre al límit del fora de joc.

540x266 Minimitzar els riscos en zones delicades: Ramos, desplaçament llarg a dalt Minimitzar els riscos en zones delicades: Ramos, desplaçament llarg a dalt

En cas que el Barça apostés per una pressió alta, hauria de vigilar de no trencar-se entre línies per l'exigència que tindria al darrere.

Les ajudes de Casemiro

Però també el Madrid pateix per mantenir l'equilibri defensiu contra aquells rivals que l'exigeixen i el dominen. Recentment, li ha passat a San Mamés, en Champions davant el Bayern, o fins i tot davant l'Sporting de Gijón. En certs escenaris, la por al descontrol a la frontal de l'àrea, porta Casemiro a ajudar en excés els centrals. A sobreprotegir-los.

540x306 Les ajudes de Casemiro i els salts a la pressió de Kroos i Modric desajusten el Madrid entre línies Les ajudes de Casemiro i els salts a la pressió de Kroos i Modric desajusten el Madrid entre línies

El buit que queda entre ell i els migcampistes (Kroos i Modric) és temptador per a Messi, tot i que difícilment es permetran tants espais contra el Barça.

El pivot brasiler és providencial per a les correccions defensives dels blancs, per molt que s'hagi d'imaginar un Madrid menys exposat que en altres contextos. El clàssic reclamarà de Cristiano, Bale o Benzema, un compromís que altres dies no tenen i que obliga Kroos i Modric a saltar a pressions que, d'altra banda, no serien la seva responsabilitat.