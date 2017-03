La confiança de Voro revitalitza Munir

La cessió al València havia de donar a Munir més minuts que les engrunes que el trident li deixava al Barça, però la cosa no va començar bé. Va haver d’aparèixer Voro, el delegat-entrenador que el club sempre té a punt per a qualsevol emergència, per salvar l’equip xe de la crema de Mestalla, i el blaugrana, de l’arraconament al qual Ayestarán i Prandelli l’havien condemnat. Amb l’italià, a més, es va crear un ambient enrarit amb els joves, als quals l’entorn valencianista acusava de falta de compromís i humilitat. Munir era una víctima més dins del desastre general d’un equip incendiat i la cessió no semblava que l’hagués de foguejar gens. Més aviat el contrari.

Però va arribar Nadal i un partit a Pamplona i quan només s’havien disputat dos minuts, Munir va batre el porter Cuesta i va encetar la nova etapa. Una etapa més tranquil·la, de confiança, una mena de renaixement que ha destapat el Munir més elèctric. És un Munir que juga menys tensionat, que s’expressa amb naturalitat perquè sap que, a la banda, hi ha algú que confia en les seves possibilitats. Amb Voro, excepte una absència per sanció a la jornada 21, Munir ha sigut titular en tots els partits (11). L’han substituït en sis ocasions, però en tres va ser al temps afegit per guardar el resultat. “Munir necessitava minuts i amb Voro els està tenint. Té potencial però encara ha de millorar moltes coses”, deia Luis Enrique.

11 partits de titular Amb Voro, Munir ha jugat sempre de titular exceptuant un partit en què estava sancionat

Munir ha jugat 1.792 minuts. Són pocs més que els va acumular al Barça l’any passat (1.639) -l’anterior n’havia jugat 2.169-, però són el doble dels que suma Paco Alcácer (866) al Camp Nou. La continuïtat li ha fet millorar les prestacions: ha pujat la precisió en el remat fins al 52% (tenia un 31% al Barça) i en el regat fins al 36% (tenia un 28%) tot i que només porta 5 gols entre Lliga i Copa. L’arribada d’Orellana el beneficia perquè li millora el context ofensiu, i l’agressivitat de Zaza el contagia per sumar esforços en la pressió. Ja va marcar-li un gol al Barça a Mestalla i aquest diumenge al Camp Nou buscarà sumar avals per tornar.