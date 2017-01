La creueta preferida de Leo Messi

La creueta dreta de la porteria. Aquest és el punt preferit de Leo Messi per executar les faltes. Més d’una desena dels 26 gols de falta que ha fet l’argentí amb la samarreta del Barça han acabat fregant la cantonada dreta de la porteria rival. De fet, és el destí natural per al llançament d’un esquerrà. Però, en el cas de Messi, els recursos a l’hora de colpejar són pràcticament il·limitats. Des del costat contrari, traçant diagonals gairebé impossibles, Messi s’ha fet un fart de col·locar la pilota fregant la creueta. I si no, que l’hi preguntin a Thibaut Courtois, quan vestia la samarreta de l’Atlètic de Madrid.

A l’arrel del pal. Pel mig -amb Gorka Iraizoz de protagonista en les dues ocasions-. Amb paràboles antinaturals des del vèrtex de l’àrea. Amb rosques exagerades per fora de la barrera. Picant amb suavitat com si fos una vaselina, com contra l’Almeria. Sent el més murri disparant mentre el porter està descol·locat ordenant els seus. O, fins i tot, vestint la samarreta de l’Argentina, trobant el forat per sota de la barrera. De totes les maneres hagudes i per haver. Messi s’ha convertit d’aquesta manera en el millor llançador de faltes actual, igualant els 26 gols que Ronald Koeman va marcar de falta amb el Barça. A més, fent-ho amb una posada en escena imponent: l’argentí porta tres gols consecutius en els tres últims partits, un dels quals a l’últim minut de partit per empatar contra el Vila-real. De fet, el blaugrana ja havia aconseguit marcar-ne dos en un mateix partit, va ser contra el Sevilla a la Supercopa d’Europa de Tbilissi del 2015.

7 Gols de falta El millor any de Messi en xifres golejadores de faltes va ser l'any passat, després d'un creixement des de Guardiola al 2008.

L’evolució de l’atacant en aquesta faceta del joc és molt gran. Va fer el primer gol la temporada 2008-2009, quan va agafar els galons amb l’adeu de Ronaldinho, però en el millor any amb Pep Guardiola la xifra es va quedar en 3. Amb Tito Vilanova va pujar el registre fins als 4, i l’any passat va demostrar la seva supremacia amb 7 gols de falta, i s’acostava així als registres anuals d’un dels especialistes més grans dels últims anys, el brasiler Juninho Pernambucano. Aquest any, tots en una mateixa setmana, ja n’ha fet tres, dos dels quals des del seu perfil menys bo, és a dir, llançant des del costat esquerre del camp, una ubicació al terreny de joc des d’on en total ha marcat 8 gols de falta, un registre gens habitual perquè des d’aquesta posició acostumen a xutar els dretans.

De Maradona a Pinto

L’evolució de Messi en els llançaments de falta té un punt de partida: la seva etapa a la selecció argentina amb Diego Armando Maradona. Ell va ser qui va ensenyar-li a xutar faltes amb més precisió. Un exemple, durant els entrenaments del Mundial de Sud-àfrica, ell i el Kun Agüero es quedaven després de la sessió colpejant la pilota des de la frontal. Ells dos i Maradona, que era qui millor acariciava la pilota, sense la força dels altres dos, però col·locant-la mansament allà on volia. Mentre els xuts de Messi i Agüero volaven per sobre del travesser o fregant el pal, el Pelusa, amb el seu xandall i la seva figura d’exfutbolista castigat, es feia un fart de superar el porter. També al Barça. Tal com va explicar Natalia Arroyo dilluns en aquest diari, Messi va tenir en la figura de José Manuel Pinto el gran aliat per anar perfeccionant els xuts des de llarga distància. Després de cada entrenament, mentre els companys estiraven o anaven cap al vestidor, el porter gadità acompanyava Messi durant una estona. Xut rere xut. Falta rere falta.

La capacitat de Messi a l’hora d’executar faltes no ha privat altres futbolistes de marcar des de la llarga distància. El mateix Luis Suárez ho ha fet aquesta temporada, i anteriorment ho van fer Neymar, Xavi, Alves o el mateix Ibrahimovic. D’igual manera que passa amb els penals, l’argentí cedeix alguns dels llançaments, conscient que no pot assumir totes les ocasions que el joc associatiu de l’equip ofereix.

4 Gols Els equips més castigats per Messi han sigut precisament l’Athletic i el Sevilla, tots dos amb 4 gols.

En total, els equips més castigats per Messi han sigut precisament l’Athletic i el Sevilla, tots dos amb 4 gols. Sense anar més lluny, els andalusos en van rebre tres de consecutius, entre el final de la temporada 2014-2015 i el partit de Supercopa d’Europa de la temporada següent. També l’Espanyol és una de les seves víctimes predilectes (3).

Durant aquesta setmana, a més, Messi ha demostrat com juga també amb els moviments del porter rival. Espera fins a l’últim moment per decidir on impactar, i si el porter, com és el cas de Gorka, fa un pas cap a un costat per cobrir l’espai darrere la barrera, Messi l’enganxa. Va passar a Bilbao i va passar dimecres. Juan Carlos Valerón, exjugador del Dépor i el Las Palmas, va explicar a La graderia de la SER que el futbolista acostuma a saber abans de xutar cap a on dirigirà la pilota. Amb Messi, vistos els últims exemples, no. “Amb ell no pots intuir el xut, i si l’intueixes, te’l canvia”, explicava Javi Varas, porter del Las Palmas, a la Cope. L’argentí té la capacitat d’aturar el temps, i en qüestió de dècimes de segon, a partir d‘un moviment llunyà d’una figura tapada per molts jugadors, decidir la trajectòria. I això sense treure precisió al colpeig. Com li va ensenyar Maradona.