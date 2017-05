El cas dels columbaris al Camp Nou ja té data de judici

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ja ha fixat dada de judici pel cas dels columbaris al Camp Nou, en què estan acusats, entre d'altres, el propi Barça, el president Josep Maria Bartomeu i l'exdirectiu Toni Freixa. Aquests hauran de declarar entre els dies 8, 9 i 12 de juny.

El cas arrenca el febrer 2016 amb una querella per presumptes delictes d'administració deslleial i apropiació indeguda. Segons va avançar 'El País' al març, el jutge va iniciar la investigació. Ara ja s'ha fixat data per al judici.

El club havia pactat amb l'empresa Giem Sports la construcció d'un columbari al Camp Nou, amb capacitat per 30.000 urnes i que li suposaria uns beneficis de sis milions d'euros. En realitat, aquest columbari mai es va construir – se'n va fer un de provisional al cementiri de Les Corts amb capacitat per a 500 urnes–, l'empresa va fer fallida i ara els particulars reclamen que se'ls retornin els diners que hi van invertir.

En el cas concret del Barça i els seus directius, estan acusats perquè van renovar la llicència amb l'empresa i van cobrar un milió d'euros a canvi quan ja sabien que els columbaris no es podrien construir –l'ajuntament havia denegat la llicència dos mesos abans al·legant que no es podia construir un espai funerari en un equipament esportiu–.

El cas estava en mans de dos jutjats d'instrucció, el número 7 i el número 19 de Barcelona. Finalment, el cas el portarà de forma conjunta el jutjat número 7 –el primer en rebre una querella–, que acumularà les dues causes en una sola instrucció, segons han informat fonts judicials.