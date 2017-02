Una derrota que pot sentenciar un projecte

La dolorosa derrota de dimarts a París pot tenir conseqüències importants al Camp Nou. No va ser un mal resultat al qual es pot girar full ràpidament. L’ensopegada contra el PSG arriba enmig de les negociacions amb Leo Messi per la seva renovació. Però, sobretot, arriba abans que el Barça i Luis Enrique parlin sobre la continuïtat del tècnic asturià a partir del 30 de juny. Si ja hi havia incertesa sobre la seva renovació abans de jugar al Parc dels Prínceps, ara els dubtes encara s’han fet més grans.

Si en el cas de l’argentí al Barça no es creu que la desfeta afecti les converses que estan tenint el mateix Josep Maria Bartomeu i el pare del jugador, la sotragada a la Champions sí que pot marcar el futur de Luis Enrique, que havia deixat la decisió sobre la seva continuïtat aparcada fins al maig. Tot just acabat el partit van començar a circular informacions -la primera, de la Cope, ben connectada amb un dels cracs de l’equip- sobre la mala maror entre el grup i el tècnic asturià: el vestidor ha perdut la confiança en el seu entrenador. Al Camp Nou, durant tota la jornada d’ahir es van apressar a desmentir aquestes informacions, tot i admetre que en calent potser hi va haver “algun comentari” negatiu sobre el tècnic. Al migdia, abans de l’entrenament de recuperació, el grup va fer teràpia sobre la gespa de la Ciutat Esportiva, una reunió entre cos tècnic i jugadors habitual després de molts partits però que, segons el diari Sport, va ser tensa. Si l’equip no aconsegueix la “proesa” que demanava Luis Enrique de cara a la tornada, remuntant el 4 a 0 de dimarts, les esquerdes que hi ha dins del vestidor es faran més grans.

Al Barça tenen assumit que, si no es remunta contra els francesos, el final de curs es farà interminable, especialment per a un equip acostumat a competir sempre fins al juny. Les setmanes es faran llargues, ja que es trencarà la dinàmica de partit cada tres dies que permet al jugador estar sempre en tensió competitiva, i es miraran els partits de la Champions des de casa després d’una dècada competint, com a mínim, fins als quarts de final.

Nervis a flor de pell

El nerviosisme del tècnic es va evidenciar ahir en l’entrevista que va concedir a TV3 just acabat el duel al Parc dels Prínceps. El tècnic va intentar treure importància a les paraules de Sergio Busquets, fetes en calent sobre la gespa del camp, en què el de Badia va admetre que el “plantejament tàctic” d’Unai Emery havia sigut millor: el Barça s’esperava “una altra cosa” i els francesos els van sorprendre. “Havíem plantejat el partit diferent”, va resumir Busquets, una de les extensions del tècnic al terreny de joc i un home de club gairebé sempre mesurat en les seves intervencions públiques. Luis Enrique no va donar gaire importància al discurs de Busquets, però va anar elevant el to de la seva intervenció a la zona mixta fins enganxar-se amb el periodista i donar per acabada l’entrevista amb males maneres.

Els que coneixen el tècnic asturià asseguren que sap conviure en un context advers; que, com ell reconeix sempre en roda de premsa, no fa cas de l’entorn ni del soroll que envolta el vestidor. Un soroll que ahir fins i tot va arribar des de dins el club, com si París hagués obert les portes a criticar el tècnic després de molts mesos de contenció. Com més enemics, més arguments per cohesionar el grup. Però la clau de tot plegat radica en si l’equip recolza el tècnic i es cohesiona al seu voltant o si torna a viure’s la situació del 2015, quan l’entrenador va tenir una topada amb Messi que el va deixar a un pas de la destitució. Als despatxos del Camp Nou tenien clar llavors que, o Luis Enrique rectificava i reconduïa la relació, o anava al carrer en dos dies. Així de contundents eren els missatges dels responsables esportius de l’entitat. L’equip va reaccionar, i Messi i el tècnic van saber escenificar un equilibri que els ha permès conviure en pau durant aquests últims dos anys. Luis Enrique va cedir, fins i tot havent de renunciar algun cop a fer entrenaments que li aconsellaven els membres del seu cos tècnic però que els cracs rebutjaven. Petites concessions a canvi de resultats que van derivar en una relació cada vegada més bona entre el tècnic i les estrelles blaugranes. Els somriures van substituir els gestos durs. Les lloances cap a Messi en roda de premsa van substituir les respostes esquives dels primers mesos. El Barça va anar encadenant triomfs i títols fins dimarts a París, quan es va tornar a tocar fons i van tornar a aflorar alguns dels problemes inicials de Luis Enrique al Barça.

Una dinàmica que ve de lluny

A París va implosionar una situació que s’estava arrossegant des de feia temps. El Barça feia setmanes que no oferia la seva millor imatge, i Luis Enrique ho argumentava per la forta càrrega de partits, per jugar cada tres dies a un nivell altíssim d’exigència. L’equip estava exhaust, però els resultats sortien, malgrat alguna ensopegada inesperada en Lliga que ha fet més còmoda la situació del Madrid. En els últims 9 compromisos, per exemple, al conjunt blaugrana li han xutat 118 vegades en contra, 13 de mitjana per partit. A l’inici de curs, amb un Barça que tampoc estava en el seu millor moment, es van necessitar 14 partits -cinc més- per arribar a aquesta xifra de xuts en contra. De fet, dimarts el PSG ho va provar 16 cops contra Ter Stegen, una estadística que no és la pitjor d’aquest últim tram de temporada: el Betis, al Villamarín, i l’Atlètic de Madrid, al Vicente Calderón, fins i tot van xutar més contra la porteria del Barça (17 vegades cadascun). No és, per tant, un problema puntual, una mala nit, sinó una qüestió estructural. El conjunt de Luis Enrique només ha xutat més que el rival en 2 d’aquests 9 duels, contra l’Alabès i l’Athletic Club.

Què va passar a la zona mixta amb Luis Enrique?

En acabar el partit, la periodista d’Atresmedia Susana Guasch va informar que Luis Enrique, després d’una tensa entrevista amb el periodista de TV3, Jordi Grau, va girar-se en sec per tornar a enganxar-s’hi. Aquest cop, segons Guasch, membres del cos tècnic blaugrana ho van evitar, mentre Luis Enrique els demanava que no l’agafessin. Una versió que van desmentir el mateix implicat, Jordi Grau, i el departament de comunicació. Segons altres testimonis, Luis Enrique sí que va girar-se per repetir el que li havia dit a Grau durant l’entrevista, sense to intimidatori, i que el psicòleg Joaquín Valdés se’l va endur.