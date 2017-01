El dia dels nens a Can Barça

Com és tradicional per les festes de Nadal, el Barça fa un regal als més petits i obre les portes a l'entrenament del primer equip. Un any més el Miniestadi s'ha omplert d'aficionats, sobretot joves, que no s'han volgut perdre la sessió dels seus ídols.

Al final han estat únicament 10.408 aficionats, lluny dels 15.000 que hi caben. I això que feia una setmana que s'havien exhaurit les entrades. A última hora molts han fallat a la cita. Els que han vingut ho han fet vestits majoritàriament amb indumentària o banderes del Barça, amb la cara pintada amb els colors del club o amb pancartes de suport als futbolistes.

Ha estat una sessió tranquil·la, amb treball físic, rondos i els típics partidets de sis contra sis en un espai reduït. Luis Enrique, poc amant de donar pistes en públic, no ha fet treball tàctic i s'ha limitat al 'showtime' per satisfer uns aficionats que, sobretot en els partits, han celebrat els gols dels futbolistes.

Passaven cinc minuts de les onze quan els jugadors han saltat a la gespa del Miniestadi. Tots, exceptuant el lesionat Jasper Cillessen, acompanyats per l' himne del Barça, com si es tractés d'un partit oficial. I poc abans de les 12.30 h es posava punt final a la sessió amb un regal per als assistents: pilotes del Barça, que els jugadors han xutat a la graderia, i signatura d' autògrafs.

Acabada la jornada al Miniestadi, els jugadors i els membres del cos tècnic s'han desplaçat a diferents centres hospitalaris per desitjar uns bons Reis d’Orient als nens malalts, en un acte emmarcat dins de la campanya de la Fundació del club ‘Un somni, un regal’.

Els centres visitats són els hospitals Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron, Sant Pau, Can Ruti, Hospital de Barcelona i Hospital de Nens de Barcelona, a més del Cottolengo Padre Alegre i la Casa Ronald McDonald.