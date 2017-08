Els diners no ho compren tot

La victòria contra el Betis ha tingut un efecte balsàmic al Camp Nou, després de l’adeu de Neymar, de la patacada a la Supercopa, de l’enrenou per la falta de reforços i de la guerra de declaracions entre el vestidor i la secretaria tècnica. Sumar els tres punts en el debut a la Lliga ha permès que l’equip, a tots els nivells, disposés d’un baló d’oxigen per encarar amb una mica de tranquil·litat els últims dies del mercat de fitxatges.

Per ara no hi ha novetats substancials, més enllà que les negociacions segueixen i que, en el cas de Dembélé, fa la sensació que el Barça i el Dortmund han acostat posicions. Els blaugranes segueixen amb el taló de 222 milions de Neymar, dels quals només s’han de descomptar els 40 milions abonats per Paulinho. La secretaria tècnica continua treballant en dues direccions. D’una banda, fer un mínim de dues incorporacions de màxim nivell. De l’altra, i no menys important, buscar sortida als cinc futbolistes que s’han quedat sense fitxa ni dorsal al primer equip: Samper, Vermaelen, Douglas, Munir i Marlon.

En el cas d’Ousmane Dembélé, el Barça ha apujat l’oferta i el Borussia Dortmund estaria disposat, ara sí, a desprendre’s del seu davanter estrella a canvi d’uns 100 milions fixos més 30 de variables. Les posicions s’acosten tot i que des d’Alemanya s’ha posat una data límit al traspàs: diumenge. Segons Bild, abans de l’aturada de seleccions, el Dortmund vol saber a quin club jugarà Dembélé aquesta temporada.

En canvi, qui pot haver perdut punts és Philippe Coutinho, per la negativa del Liverpool -i en especial de l’entrenador Jürgen Klopp- de desprendre’s del futbolista, tot i els més de 100 milions que el Barça posava sobre la taula. Fonts del conjunt blaugrana, però, han assegurat que les portes no estan tancades per a Coutinho i que les negociacions entre clubs continuen, amb les mateixes traves econòmiques que fa unes setmanes.

També és a la llista Jean Michael Seri, migcampista de la Costa d’Ivori que juga al Niça. Barça i futbolista tindrien avançat l’acord i l’operació estaria pendent que els clubs pactessin la xifra final del traspàs, al voltant dels 40 milions d’euros, l’import de la clàusula de rescissió.

A la recambra, la possible arribada de l’argentí Di María, ex del Reial Madrid i actual jugador del París Saint-Germain. D’acord amb diverses informacions, el preu vorejaria els 40 milions d’euros i la seva incorporació només s’activaria si no tiressin endavant les operacions principals.

El Barça té diferents fronts oberts i mostra optimisme de cara a tancar els reforços que vol, però costa. Els clubs d’origen, o no es volen desprendre de les seves joies o, sabent el potencial econòmic del Barça, apugen el preu. En aquest sentit, fonts blaugranes reconeixen que els diners ingressats per Neymar condicionen negativament les negociacions. Tot i que no és l’únic cavall de batalla de la secretaria tècnica, que també es troba amb dificultats a l’hora de pactar la forma de pagament dels traspassos.

L’escenari és complex. Hi ha molts diners en joc i cap club vol quedar amb el cul a l’aire. Però va passant el temps i ja queda un dia menys perquè tanqui el mercat de fitxatges.

Lucas Digne va auxiliar els ferits a la Rambla

Lucas Digne, va ser una de les persones que va auxiliar els ferits de l’atemptat a la Rambla dijous. Segons va informar RAC1, el futbolista va baixar des del seu pis a Plaça Catalunya i va atendre les víctimes amb tovalloles i ampolles d’aigua. El jugador va sentir el soroll al carrer i va baixar a auxiliar els ferits, unint-se a les moltes persones anònimes que després de l’atemptat van prestar el seu suport a l’espera que arribessin els serveis mèdics.