Els dits assenyalen André i Denis

Deia Luis Enrique que no tenia cap altre remei que fer rotacions per poder aspirar a tots els títols, que necessitava donar descans als futbolistes per arribar al tram final de temporada amb garanties. Però aquestes rotacions han traït el tècnic asturià, perquè el rendiment dels futbolistes menys habituals ha estat per sota de les expectatives, sobretot en el cas dels fitxatges d’aquest estiu.

Al setembre, la direcció esportiva treia pit per haver fitxat futbolistes joves i amb projecció. Tots ells -excepte el porter Jasper Cillessen-, de 22 anys. Al tram final de temporada, només Umtiti s’ha reivindicat com un central de garanties per jugar de titular. Ho va fer a Màlaga, i no va desentonar. Tot el contrari que els seus companys André Gomes i Denis Suárez, assenyalats a la Rosaleda: van sortir d’inici per ser la parella d’interiors, però van ser substituïts, víctimes d’un mal partit.

Les crítiques principals, però, van ser per a André Gomes, sobretot perquè encara porten cua els 35 milions fixos -més 20 de variables- que en va pagar el conjunt blaugrana. Luis Enrique l’havia defensat aferrissadament, qualificant-lo com un jugador “bestial, amb un físic increïble i unes condicions tècniques magnífiques”. Les paraules es traduïen en fets, ja que el portuguès ha disputat 38 partits dels 49 que ha jugat el Barça aquesta temporada, un 78%. Però les estadístiques traeixen l’exvalencianista, ja que també diuen que, dels 15 partits en què els blaugranes han punxat, en 14 André ha tingut minuts (vuit empats i sis derrotes).

Els números tampoc són favorables a Denis, que ha anat de més a menys per acabar tenint, actualment, un paper testimonial. El gallec tan sols ha jugat 17 partits de titular. I d’aquests, en set el Barça ha acabat empatant o perdent. En el cas d’Alcácer, que ha marcat únicament quatre gols en els 21 partits disputats, va entrar als últims minuts i no va disposar de cap ocasió clara. Per la seva banda, Cillessen -suplent de Ter Stegen a la Lliga- i Digne -que no és titular des del febrer- s’ho van mirar des de la banqueta.

Neymar sabrà demà la sanció

El partit a Màlaga va deixar, també, l’expulsió de Neymar, que no sap si podrà jugar el clàssic contra el Madrid. Dependrà de si Competició considera punible el fet que aplaudís irònicament l’assistent. El Comitè ho decidirà en la reunió de demà dimarts.