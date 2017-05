Laporta: "El món veu el Barça vinculat a una organització criminal"

L'Audiència de Barcelona ha ratificat aquest dijous la decisió del jutge José Manuel Martínez Borrego i ha desestimat el recurs del Barça sobre l'acció de responsabilitat. Això vol dir que Joan Laporta i els quatre directius més que continuaven en el procediment –els altres 12 van pactar amb el club- no van tenir pèrdues durant el seu mandat, tal com va plantejar la junta de Sandro Rosell el 2010, quan va reformular els comptes de la temporada 2009-10 i va aprovar que hi va haver unes pèrdues de 47,6 milions d'euros.

És per això que Antoni Bassas entrevista Joan Laporta. L'expresident del Barça explica el seu punt de vista sobre la sentència i parla sobre la resta d'actualitat esportiva del club blaugrana. L'expresident s'ha mostrat "alleugerat i satisfet" per la decisió de l'Audiència, i ho ha qualificat d'una "qüestió d'honorabilitat". La sentència, però, no és ferma, ja que hi ha la possibilitat d'acudir al Suprem. Tot i que Laporta considera que és "complicat" que l'actual directiva presenti el recurs després de llegir la resolució de l'Audiència.

Crític amb la junta actual, a la que qualifica de "mentidera", considera que està "deslegitimada" per seguir al club i demana que convoquin eleccions perquè "la mentida deslegitima". En aquest supòsit, Laporta ha assegurat que no ha "considerat" si es presentaria en unes suposades eleccions, però que en el cas que es convoquessin "ho pensaria" perquè es veu "amb força" per tornar, hipotèticament, al càrrec que va ocupar del 2003 al 2010.

Preguntat sobre l'ingrés a presó de Sandro Rosell, Laporta assegura que "no s'alegra" d'aquesta circumstància i que està "preocupat" perquè, amb els càrrecs que se li imputen, "el món veu el Barça vinculat a una organització criminal". Paral·lelament, demana que es "revisin els contractes amb Qatar" que va signar l'actual directiva.