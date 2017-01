Un greu error arbitral perjudica els blaugranes al Villamarín

El Betis-Barça serà recordat pel gol fantasma que Hernández Hernández no va concedir a favor dels blaugranes. L’àrbitre canari, mal assessorat pel seu assistent, no va donar validesa al que hauria significat l’empat del Barça al minut 76 tot i que la pilota va entrar més de mig metre. Un error greu que va condicionar el marcador final -més enllà dels mèrits que havien fet un i altre equip- i que va reactivar el debat sobre l’ús de la tecnologia en el futbol.

La Lliga, l'única que es resisteix a l'ull de falcó

La jugada conflictiva va arribar just després que el Betis s’avancés al marcador. Álex Alegría -que precisament acabava de fer el gol local- va desviar la pilota cap a la seva porteria i Mandi va refusar-la quan ja havia entrat. “Ha sigut molt clar”, exclamava Luis Suárez, afegint que la pilota havia entrat “un metre”. En realitat van ser entre 50 i 55 centímetres.

El Barça reclama un gol fantasma contra el Betis

L’àrbitre es va posar el xiulet a la boca però no va donar validesa a l’acció després de consultar-ho amb el seu assistent a través de l’intercomunicador, en una jugada doblement polèmica perquè, instants abans del refús de Mandi, el defensa va cometre penal sobre Neymar agafant-lo de la samarreta. Al final, ni gol ni pena màxima. No seria el seu únic error, ja que a l’acta només hi va incloure deu jugadors del Betis i va escriure que un d’ells era Fran Mérida, actualment a l’Osasuna. Pífies, aquestes últimes, sense més transcendència i que va esmenar instants després.

L’acció que sí que va tenir conseqüències és la del gol fantasma i el mateix Neymar se’n va fer ressò, primer penjant la foto a Instagram amb l’expressió “hahahaha”, i posteriorment amb un vídeo de l’estirada de la samarreta: “I, a més a més, era penal!”, protestava. No va ser l’únic representant blaugrana que va recórrer a les xarxes socials per expressar la seva indignació. També el directiu Pau Vilanova va penjar la foto a Twitter de la jugada.

"En directe ho he vist clar perquè el jugador del Betis té tot el cos a la porteria. Si s’hagués fet servir l’ull de falcó no hi hauria polèmica. Però no ens enganyem, el nostre partit no ha sigut bo" Luis Enrique Entrenador

L’equip, però, va evitar excusar-se en l’acció per justificar el resultat del partit i només va demanar més ajudes al col·lectiu arbitral per evitar que aquestes accions es repeteixin. “He vist una imatge de la jugada. Segueixo amb el mateix discurs. Els àrbitres necessiten ajuda, sigui amb càmeres o amb qualsevol tecnologia”, comentava Luis Enrique. “En directe ho he vist clar perquè el jugador del Betis té tot el cos a la porteria. Si s’hagués fet servir l’ull de falcó no hi hauria polèmica. Però no ens enganyem, el nostre partit no ha sigut bo”, afegia Aleix Vidal. “A tots els esports s’està recorrent a les noves tecnologies. Al futbol també s’han d’implementar ja!”, rematava Javier Bordas, directiu que va viatjar amb l’expedició culer.

Per part del Betis, Álex Alegría va assegurar que des del camp no s’havia vist “res” però que “segur que vosaltres [a través de la televisió] ho veureu millor”, mentre que l’entrenador, Víctor Sánchez del Amo, va mostrar-se partidari de la tecnologia “que eviti polèmiques”, sempre que “no vagi en detriment de la dinàmica del joc”.

Autocrítica de Ter Stegen

Qui tampoc va carregar contra els àrbitres va ser Marc-André ter Stegen. “Hem marcat un gol que no ha pujat al marcador, però els àrbitres són humans”, va dir l’alemany, que també va ser molt clar sobre la jugada del gol del Betis: “No hi ha falta. He anat a buscar-la amb el puny i era difícil treure-la”.