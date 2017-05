260x366 Els escalfaments del Barça duren 45 minuts Els escalfaments del Barça duren 45 minuts

Luis Enrique calca les seves dades durant els tres anys que porta a la banqueta del Barça. L’equip del tècnic asturià necessita escalfar-se: arrenca els partits amb dificultats de cara a gol i exhibeix el seu poder ofensiu sobretot durant el segon temps. En aquest últim trienni, el Barça de Luis Enrique ha marcat a la primera meitat 40, 42 i 40 gols, respectivament, mentre que a la represa són 70, 70 i els 64 que ha aconseguit fins ara, a falta de tres jornades per al final de Lliga. En aquesta qüestió s’accentua moltíssim la dinàmica d’anar de menys a més: el Barça necessita madurar els partits i li costa anar a totes els minuts inicials, com si els jugadors no sortissin a mossegar ja des de l’escalfament.

Les dades amb l’asturià són radicalment diferents de les dels seus predecessors. En les tres temporades prèvies a Luis Enrique, amb tres tècnics diferents, pràcticament hi va haver un equilibri entre els gols marcats abans i després del descans. Amb Gerardo Martino es van marcar 49 gols durant els primers 45 minuts i 51 durant el segon període. Amb Tito Vilanova fins i tot es van aconseguir més gols abans d’anar cap al túnel de vestidors que a la represa: 58-57. I en l’últim any de Pep Guardiola hi va haver un empat: 57-57.

El Barça era un equip acostumat a manar des de l’inici, es posava aviat en situació favorable al marcador i després intentava controlar el duel, minimitzant riscos. En canvi ara molts cops, com va succeir a Cornellà-El Prat, ha de madurar els duels, esperar que les cames del rival pesin per resoldre.