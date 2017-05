Els excessos a Cibeles acaben amb insults a Piqué

Enmig del batibull general, engrescats per la multitud i l’alcohol, Isco Alarcón i Dani Carvajal van deixar-se anar des de la part alta de Cibeles, sense mesurar la magnitud del que estaven dient: “ Piqué, cabró, saluda el campió”. Ningú els va frenar. Fins i tot futbolistes com Sergio Ramos i Marcelo -capitans tots dos- van posar-se a saltar per acompanyar els insults. El central del Barça va ser el centre de la diana en la celebració de la Lliga del Madrid, i Isco i Carvajal van arremetre contra el seu company de selecció, emulant el blaugrana Samuel Eto’o l’any 2005, quan enmig del Camp Nou va tenir un record per als blancs amb el famós “Madrid, cabró, saluda el campió”.

Al Barça no pensen ser proactius en aquest tema: ni denunciar ni moure fils públicament perquè hi hagi sanció. Consideren que el mateix entorn portarà els futbolistes madridistes a demanar perdó i hi haurà una multa als jugadors per la seva actitud. I posen d’exemple el que va passar amb el davanter camerunès fa més d’una dècada, quan la pressió mediàtica va portar Eto’o a rectificar, demanar disculpes en una compareixença i posteriorment hi va haver una sanció per part del Comitè de Competició de 12.000 euros.

De moment, durant la llarga jornada d’aquest dilluns de celebracions del Madrid, que va passar per la seu de la Comunitat i l’Ajuntament, no es va fer el primer pas. No hi va haver disculpes públiques. En part, perquè les imatges que es van mostrar de la celebració de matinada a Cibeles no són gens clares, i els autors dels insults apareixen mig amagats entre la munió de jugadors. Sigui com sigui, l’episodi podria tenir conseqüències en la convivència de la selecció espanyola. Si Piqué va rebre va ser perquè juga a aquest joc, tot i que mai caient en les desqualificacions i els insults com va succeir a Cibeles. Fa uns anys, tirant d’ironia, va recordar la figura de Kevin Roldán -“amb tu va començar tot”- i fa unes setmanes va assenyalar la llotja del Santiago Bernabéu com a explicació del que li ha passat a Messi i Neymar amb la justícia espanyola.

Però Piqué no va ser l’únic que va rebre durant la celebració pujada de to. També l’Atlètic de Madrid. En la mateixa línia del que es va llegir en la gran pancarta que es va desplegar al Santiago Bernabéu durant les semifinals de la Champions, els jugadors madridistes van posar-se a cantar “Indi, digue’m què se sent després d’haver perdut la final”. Era el dolorós record de Lisboa i Milà per als matalassers, un càntic que va tenir més seguiment per part de la plantilla madridista.

Els principis del madridisme

Festa gran a Madrid, tot i que la mirada se’n va inevitablement cap a Cardiff. En els parlaments de Florentino Pérez es va deixar ben clar que l’objectiu és coronar-se novament com a campions d’Europa per reeditar el títol i aconseguir l’anhelat doblet. I, per fer-ho, el president blanc va assegurar que té el “millor entrenador del món”, Zinedine Zidane, que primer ja va ser “el millor jugador del món” i ara ha sigut etiquetat ja per Florentino com el millor tècnic del moment. “Hem demostrat que som l’equip que millor juga d’Espanya. Els títols no són una meta, sinó un nou impuls per a nous reptes”, va afegir el màxim mandatari blanc, que va ser correspost per la presidenta de la Comunitat, Cristina Cifuentes: “Sou un equip reconegut a tot el món per la qualitat del joc i els principis. En el futbol fan falta honestedat, treball i constància per arribar lluny”.