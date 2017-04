El futbol posa un parèntesi a la polèmica

Acostumats als partits cada tres dies, les setmanes sense futbol de Primera Divisió es fan bastant llargues, sobretot quan la pilota deixa pas als aspectes extraesportius. Ha sigut el cas d’aquesta aturada de seleccions, l’última de la temporada abans de començar el tram final i decisiu del curs. Les declaracions del blaugrana Gerard Piqué, qüestionant els valors del Reial Madrid i posant en dubte la imparcialitat de l’estament jurídic espanyol, han desfermat una tempesta de dimensions considerables que, sembla, només pot tenir un parèntesi amb el retorn de la competició.

La Lliga ha tornat aquest cap de setmana i, curiosament, el central blaugrana no serà sobre la gespa en un partit en què el marge d’error per al Barça s’ha reduït gairebé a zero. Luis Enrique li ha donat festa, ahir no es va entrenar i avui no viatjarà amb els companys per jugar contra el Granada (20.45, Movistar Partidazo). D’aquesta manera, gaudirà d’un “descans necessari” per recuperar forces després de “jugar tots els minuts amb la selecció” i encarar amb garanties el tram final de temporada. Era com si l’entrenador hagués intuït que necessitava aquest descans per recuperar-se físicament i, també -sense dir-ho públicament-, a nivell mental.

La de Piqué no serà l’única baixa destacada del Barça, ja que Leo Messi tampoc serà a la gespa del Nuevo Los Cármenes. En el seu cas, per la cinquena targeta groga que va veure contra el València i que, de passada, “si es busca la part positiva”, serveix per reposar. “Aquests descansos, encara que siguin breus, li aniran bé”.

El sistema de joc del Barça

Luis Enrique, doncs, haurà de meditar si manté el tradicional 3-4-3 de les últimes jornades o si retorna al convencional 4-3-3 que havia exhibit fins abans de l’eliminatòria contra el PSG a la Champions. Evidentment, el tècnic no va donar pistes, però es va limitar a assegurar que la baixa de Messi no implicava necessàriament un canvi de sistema: “Futbolísticament, no ens afecta perquè podem fer servir igualment el sistema, ja que tots els jugadors s’hi poden adaptar”. Al marge de l’argentí i de Piqué, tampoc seran al Nuevo Los Cármenes els lesionats Arda Turan i Aleix Vidal per jugar contra un rival, el Granada, notablement inferior però que no per això serà menys perillós, ja que els de Lucas Alcaraz s’hi estan jugant ser o no ser a Primera.

Al Granada, on juga en condició de cedit el blaugrana Sergi Samper -la cessió acaba al final de la temporada-, no li ha acabat de sortir bé la jugada del canvi d’entrenador: van prescindir de Paco Jémez a finals de setembre, van canviar el model de joc i els resultats no han arribat. Ara mateix, els andalusos són penúltims, a dues victòries de la salvació, quan només queden, amb el d’avui, deu partits per disputar-se.

El Barça s’hi juga la Lliga i quan salti a la gespa ja coneixerà què ha fet el Reial Madrid, que rep l’Alabès a casa (16.15 h, BeIN LaLiga). A la nit, doncs, sabrà si pot recuperar el liderat provisional o si haurà de remar per no despenjar-se d’un rival que encara té pendent aquell partit contra el Celta a Balaídos. En qualsevol dels casos i en qualsevol dels partits, a Granada i a Madrid, els tres punts són imprescindibles en un moment en què la competició arriba al tram final i decisiu.

Les declaracions polèmiques de Gerard Piqué van ser dimarts, després del partit de la selecció. Ja han passat cinc dies, però tot i així segueixen ressonant i marcant el dia a dia a les sales de premsa. “Piqué s’hauria de clonar perquè us dona molt de joc”, deia Luis Enrique, referint-se als mitjans de comunicació. Això sí, el tècnic assegurava que les paraules del central eren sempre “amb respecte” cap als altres. “I jo, què n’opino dels valors del Madrid? -preguntaven a l’entrenador-. Com que soc bastant més radical que Piqué, val més que no em pronunciï”.

L’eco de les paraules de Piqué

A 600 quilòmetres de distància, el tema també es traslladava a la sala de premsa del Reial Madrid. Fins aleshores, havien parlat en nom del club blanc el central Sergio Ramos -que sembla que s’ha convertit en l’interlocutor de Piqué cada vegada que aquest vol brega- i el president Florentino Pérez -aprofitant un acte promocional-. Ahir va ser el torn de l’entrenador Zinedine Zidane, obligat a pronunciar-se tot i que no tenia ganes d’entrar en discussions. “No hi vull entrar i, per tant, només diré una cosa: que el Reial Madrid és un club molt gran i seriós. I amb aquestes dues paraules dono per tancat el tema”.