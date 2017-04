La història se cita amb el Barça femení al Miniestadi

Ningú ho amaga. Hi ha eufòria. Eufòria de la bona, de la que suma energia i confiança. Tot se li ha ajuntat al Barça femení en l’últim mes i l’equip blaugrana arriba en el millor moment de la temporada a l’anada de semifinals de la Champions, que l’enfrontarà aquest dissabte al Miniestadi (18 h, BarçaTV) contra el que va ser el seu botxí el curs passat, en una ronda anterior. L’actual París Saint-Germain, per pressupost i expectatives, segueix assumint el cartell de favorit, però l’autoestima de les catalanes les ha fet pujar uns esglaons que, fa uns anys, eren impensables. L’equip està més preparat que mai per competir de tu a tu contra els grans d’Europa. “Hem guanyat qualitat, ganes i experiència”, reconeixia dijous Xavi Llorens en sala de premsa, davant de molts més periodistes que en anteriors cites.

"“Hem guanyat qualitat, ganes i experiència" Xavi Llorens Entrenador del Barça

L’interès no para de créixer al voltant del Barça femení i l’emoció generalitzada està empenyent l’equip a un estat de motivació majúscul. Hi ha ganes de partit i, com diuen les protagonistes, ganes de seguir fent història després del boom que representa arribar a semifinals. Fa dies que s’han esgotat les entrades i el Miniestadi es prepara per fregar el ple. “Si omplim el Mini ja serà un èxit i serà una demostració de com està creixent el club”, va dir el tècnic. També s’emocionaven les jugadores, que no renuncien a res. “Podem passar”, deia una ambiciosa Jenni Hermoso. L’altra portaveu del vestidor, Marta Torrejón, hi afegia “el punt de maduresa” que ha guanyat la plantilla per afrontar un desafiament com el d’aquest dissabte.

No és res que les jugadores diguin amb la boca petita o diguin per dir. El convenciment és real i s’argumenta amb resultats. Des de l’ensopegada a Badajoz contra el Santa Teresa, que és l’única taca del 2017 i que va servir de punt d’inflexió, l’equip encadena 10 victòries seguides -incloent-hi l’eliminatòria contra el Rosengard-, amb un bagatge de 32 gols a favor i només dos en contra. En paral·lel, les internacionals espanyoles viuen una etapa dolça després d’imposar-se a la Copa Algarve tombant seleccions com el Japó, Noruega o el Canadà. És la dinàmica de què parlava Mariona Caldentey en una entrevista a l’ARA fa uns dies i que ha posat l’equip líder a la Lliga i a 180 minuts d’una final de Champions.

Del PSG, que ve d’eliminar el Bayern de Munic amb una golejada a casa, fan respecte la velocitat en atac de la brasilera Cristiane i la francesa Delie, la constància d’una veterana com Shirley Cruz al mig del camp, o la fortalesa defensiva de centrals com Georges, Delannoy o Irene Paredes. L’ex de l’Athletic és el reforç més destacat respecte al PSG de l’any passat, que també ha buscat millorar amb el fitxatge de la gallega Vero Boquete. “Però l’equip ha après a jugar partits físics que en altres moments ens costaven més”, va dir Vicky Losada. Després del seu pas per l’Arsenal, la terrassenca ho té encara més clar que abans: aquesta generació de futbolistes vol fer història i l’afició està preparant-se per viure-la. Ha arribat l’hora del Barça femení.