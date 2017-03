Juventus, PSG… les "joies" de Luis Enrique a la Champions

Deia Luis Enrique, amb un to irònic, que per saber el rival del Barça en un sorteig n'hi havia prou de mirar la llista de rivals i triar "el més difícil". Allò era al desembre, abans del sorteig de vuitens. "A veure quina joia ens tocarà", afegia. I el rival va ser el París Saint-Germain, campió de França. Aquesta vegada els blaugranes jugaran contra el Juventus, també campió de la seva lliga, la italiana.

El cas és que des que l'asturià s'asseu a la banqueta blaugrana, la sort no l'ha acompanyat excessivament en els sortejos europeus: 11 dels 17 rivals –ja sigui de la fase de grups o en les eliminatòries– han sigut campions de les lligues respectives.

La dada més curiosa es va produir el primer any de Luis Enrique com a tècnic del Barça (2014/2015), ja que tots els rivals d'aquella edició de la Champions eren vigents campions. A la fase de grups va quedar emparellat amb els campions de França (PSG), Holanda (Ajax) i Xipre (Apoel). I després de superar la lligueta com a líders es va enfrontar als campions d'Anglaterra als vuitens (Manchester City), novament al PSG als quarts de final, al campió alemany a semis (Bayern Munic) i al campió italià a la final (Juventus).

Els sortejos, en canvi, van ser més benèvols la temporada passada. A la fase de grups només hi havia un campió, el BATE Boríssov, de Bielorússia. Els altres havien quedat segon (Roma) i quart (Bayer Leverkusen) a les competicions domèstiques. Tampoc es va enfrontar a cap campió als vuitens (l'Arsenal havia sigut tercer a la Premier) ni als quarts (l'Atlètic de Madrid, tercer a la Lliga), on va caure eliminat.

Aquest curs el Barça ha tingut un calendari relativament assequible fins als vuitens. A la lligueta va jugar contra un únic campió domèstic, el Celtic escocès, ja que Manchester City i el Borussia Mönchengladbach van ser tercer i quart de les seves lligues, respectivament. En canvi, per als de Luis Enrique ha tornat a fer pujada la fase final, amb el campió francès (PSG) a la ronda de vuitens i el campió italià (Juventus) als quarts de final.

"Ja fa anys que ens toquen ossos durs, però anem tirant endavant. Som en una bona dinàmica", resumia el vicepresident esportiu blaugrana, Jordi Mestre, representant del club al sorteig. La Lliga de Campions ho ha està sent per al Barça en el sentit més ampli de la paraula.