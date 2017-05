Luis Enrique: “El que depèn de nosaltres és guanyar el partit”

“Quan vaig acceptar ser entrenador del Barça, ja sabia que seria una etapa curta. Les persones anem passant, estic molt orgullós d’haver format part d’aquesta història, sóc un privilegiat. La temporada que ve estaré al Camp Nou molts partits com a soci, no és un comiat, és un fins després”. Amb aquestes paraules, el tècnic Luis Enrique Martínez ha posat context al Barça-Eibar que tancarà la temporada i l’etapa com a tècnic de l’asturià. Encara quedarà la final de Copa del Rei, però ja no serà al feu blaugrana.

Sobre el partit, l’entrenador ha comentat que l’únic objectiu “és sumar els tres punts”. No ha volgut parlar de caramboles i vol centrar-se en l’Eibar, un rival que “pot completar la seva millor temporada a Primera”. “El que depèn de nosaltres és guanyar el partit”.

A partir d’aquí, caldrà esperar un bon resultat al Màlaga-Madrid, sobre el que ha dit que confia “en la professionalitat de tots els jugadors i entrenadors”. “Que cadascú faci la seva feina, i res més”. Luis Enrique no creu que anar enganxat als marcadors d’un i altre partit afecti als jugadors.