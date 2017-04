Luis Enrique: "Si fem un gol, el segon el fa el Camp Nou i el tercer, cau segur"

No era la xerrada prèvia al partit però, una mica, ho ha semblat. Davant dels periodistes, Luis Enrique ha tingut un to de vestidor, el que haurà de tenir davant dels jugadors del Barça a poques hores d'enfrontar-se a la Juventus per intentar repetir la gesta d'una remuntada complicadíssima. "Demà caldrà tornar a calmar l'excitació i les emocions dels jugadors", ha dit el tècnic.

Un tècnic "convençut clarament" en el que l'equip ha de fer i "en com" ho ha de fer, i que no creu que calgui fer "un partit perfecte" per passar. "Hem d'atacar, atacar, atacar i, quan ens relaxem, seguir atacant", s'ha limitat a dir. L'entrenador blaugrana, content pel retorn de Busquets després de la sanció de l'anada, no amaga que la situació d'emergència obliga a anar amb tot demà (20.45h). "Hem d'arriscar. L'objectiu és fer cinc gols", ha verbalitzat. Però també ha volgut deixar clar que el 3-0 de l'anada és menys greu que el 4-0 del PSG. "És un gol menys", ha repetit en diverses ocasions.

"Que ningú marxi al minut 80, que tornarem a viure una gran nit" Luis Enrique Entrenador del Barça

Estava animat i ho ha volgut transmetre, com si la remuntada es comencés a fer possible des de la sala de premsa. "Si fem un gol, el segon el fa el Camp Nou i el tercer, cau segur", ha comentat l'asturià, que ha demanat a l'afició que aguanti "unida" fins al minut 95. "Si un equip ha demostrat que és capaç de fer tres gols en cinc minuts, és el Barça. Que ningú marxi al minut 80, que tornarem a viure una gran nit", ha deixat anar, amb un somriure.

El record fresc del 6-1 davant del PSG juga a favor del Barça. "Fa poc no estàvem acostumats a remuntades i ara ja sabem que podem fer-ho. I llavors era més difícil, això convida a l'optimisme", ha comentat. I com es pot tornar a fer? Repetint aquella "bogeria esportiva" que va ser eliminar els francesos. "Cal generar un estat en què la confiança de la Juve baixi al màxim. Volem que es torni a viure una nit com la que es va viure fa tres setmanes davant del PSG. Minimitzar les opcions de la Juve i que es tornin a reforçar les nostres virtuts. Podem fer-ho".