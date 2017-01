Luis Enrique: "Per renovar Leo Messi s'ha de tenir molta tranquil·litat"

En la prèvia del duel contra el Las Palmas d'aquest dissabte al Camp Nou, Luis Enrique Martínez ha repassat els diferents punts de l'actualitat blaugrana.

Estil del Las Palmas: "Potser ens enfrontem a un dels equips que té una personalitat i una entitat similar a la nostra. S'estructuren a través de la pilota. És un dels equips més divertits per veure com a aficionat, però com a entrenador contrari, no, per la dificultat de prendre'ls la pilota".

100 gols de Luis Suárez: "Són xifres a l'abast de molt pocs jugadors, ni sumant entrenaments. S'ha comprovat que els que vam decidir que apostàvem per Suárez no ens hem equivocat".

Copa del Rei: "No és el camp on més sort hem tingut, és una evidència. Serà una eliminatòria difícil. La Reial Societat és un dels equips que millor futbol fa, amb una feina impecable d'Eusebio i els seus jugadors".

"Som en un moment en què es treu suc de tot el que es diu. Em quedo que van dir que Messi és el millor" Luis Enrique Entrenador del Barça

Renovació de Messi: "Em quedo que van dir que Messi és el millor. El club s'ha posicionat clarament favorable a la renovació de Messi, però som en un moment en què es treu suc de tot el que es diu… i no m'interessa".

"Per renovar Leo Messi s'ha de tenir molta tranquil·litat".

"El culer està tranquil. De tot el que envolta el futbol, crec que comença a estar-ne cansat".

Expedients a Piqué: "Hem d'esperar que hi hagi alguna cosa definitiva. Han obert dos expedients, doncs molt bé".

Rècord de faltes de Messi: "Fem finalitzacions, però seria atrevit dir que Messi ha millorat perquè ho treballem nosaltres. Leo no necessita ni entrenar-les. Marca a qualsevol angle, a qualsevol altura, des de tots els punts del camp. Li hem vist fer gols de tots colors i per a tots els gustos".

La creueta preferida de Messi

Quique Setién: "Té sempre la iniciativa de tenir la pilota, de progressar a través del joc associatiu, de ser intens quan perd la pilota. Sóc molt d'aquest estil d'entrenadors que creixen a través de la pilota".

Dinàmica: "El fet de ser en una dinàmica positiva fa que tinguis més confiança. Funciona al futbol, a la vida, a tot arreu. És el que busquem tots els entrenadors".

Victòria alliberadora: "No estava preocupat. Malgrat que els dos primers partits no van sumar un bon resultat, veia l'equip bé".

Rol de l'interior dret: "Hi ha molta diferència entre l'interior dret i l'esquerre, perquè a dalt juga Messi en un cas i Neymar en l'altre. Tenen característiques diferents i l'equip les ha de compensar. Però cada jugador sap què ha de fer per mantenir l'equilibri quan Neymar prova l'un contra un o Messi busca la superioritat".

Tenir un equip tipus: "No hi ha cap fórmula secreta. Jo, sempre que tingui un equip amb nivell, prefereixo tenir el màxim nombre de jugadors disponibles. Amb el calendari que tenim al Barça, és millor tenir una plantilla completa".

Pressionar el Madrid: "Aquesta setmana ens toca jugar abans, però per pressionar als rivals que van per davant has de treure un bon resultat. És el nostre objectiu, sumar els 3 punts".

Mercat d'hivern: "No tanco portes. Fins a l'últim dia, sempre hi ha possibilitats".