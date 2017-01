Digne i Ter Stegen, els descartats per al Calderón

540x306 Rafinha, entrenant-se amb el Barça Rafinha, entrenant-se amb el Barça

Rafinha, novetat a la llista de convocats

Luis Enrique ha fet pública la llista de convocats per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid al Vicente Calderón, amb la novetat de Rafinha, ja recuperat de la seva lesió muscular. No han arribat a temps Andrés Iniesta i Sergio Busquets. Es queden a Barcelona Marc-André ter Stegen i Lucas Digne. En el cas del lateral francès, per culpa d'unes molèsties al genoll esquerre que arrossega des del partit contra el Betis.