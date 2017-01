Luis Enrique: "Segueixo amb el mateix discurs. Els àrbitres necessiten ajuda"

El tècnic del Barça, Luis Enrique Martínez, ha valorat l' empat del seu equip contra el Betis al Benito Villamarín. "Crec que a la primera part no hem patit gaire, però sí que és cert que no hem generat massa", ha dit el tècnic, que ha afegit: "En la segona part el Betis ha pressionat més a dalt, que és el que ja esperàvem. Nosaltres no hem estat precisos, i han tingut uns 30 minuts molt bons, sens superiors a nosaltres abans del gol. Marxo amb la sensació de que hem sumat un punt i que el Betis hauria merescut més".

"He vist moltes imprecisions en jugadors que normalment no són imprecisos. Nosaltres no hem estat al nostre nivell, ni de bon tros. El rival va creixent i tu et vas fent petit... una llàstima per la dinàmica de la que veníem", ha comentat el tècnic.

Sobre el gol fantasma d 'Aleix Vidal que no ha pujat al marcador, Luis Enrique ha dit que segueix amb "el discurs de sempre", que "els àrbitres necessiten ajuda". "Sigui en situacions en les que ens perjudiquin o que ens beneficiïn, els àrbitres necessiten ajuda, aquesta jugada és un exemple més", ha explicat Luis Enrique.

"Guanyarà la Lliga el més regular, aquest és el torneig de la regularitat", ha apuntat, per concloure una curta roda de premsa.