Luis Enrique: "La sorpresa de l'Alabès al Camp Nou, ja no és tan sorpresa"

Molts elogis cap a l'Alabès, contra qui el Barça s'enfronta aquest dissabte (16.15h, beIN LaLiga) i, sobretot dos missatges clars en el discurs de Luis Enrique. El primer, que l'Alabès és "sense cap mena de dubte, l'equip revelació, pel que està fent, per com ho està fent, perquè és un equip consistent, pels números que porta, perquè té un entrenador nou que ha sabut imposar la seva empremta". I, el segon, perquè "la sorpresa aquella del Camp Nou, a la jornada 3, ja no és tan sorpresa".

"L'Alabès és l'equip revelació de la Lliga, sense cap mena de dubte" Luis Enrique Tècnic del Barça

El tècnic del Barça considera que l'Alabès és un "equip perillós" i n'ha desgranat els motius: "Té molt bon joc llarg, amb Deyverson, molt bones bandes, amb jugadors desequilibrants i ràpids com Kiko Femenía i Theo, i més versàtils com Toquero o Ibai, amb molt bon mig del camp, amb jugadors de nivell com Manu García o Llorente". El fet que faci 16 partits que no perd demostra la seva fortalesa i el "treball que hi ha al darrere", i serà un estímul més per al Barça per mirar de derrotar-los, especialment perquè en la primera volta, l'equip es va encallar. "No hi ha revenja, només les ganes d'enfrontar-nos a un equip que ja ha demostrat que ens pot fer mal", ha aclarit Luis Enrique, intrigat per quina estratègia li tindrà guardada el seu "amic" Pellegrino, que al Camp Nou va alinear una defensa de cinc que no ha tornat a fer servir en Lliga.

En cas de guanyar, el Barça podria ser provisionalment líder, per unes hores, fins que el Madrid acabi el seu partit contra l'Osasuna (20.45h). No és determinant per al tècnic. "M'interessa ser líder al final del campionat".

Altres temes d'actualitat

Escenari per a la final de Copa: "He viscut els dos escenaris. L'any passat, vaig estar encantat de jugar al Camp Nou però també ho vaig estar fa dos, quan vam jugar al Calderón. Jo només sé que és clau trobar un escenari on hi entri la màxima gent possible".

No cedir el Bernabéu: "Tot això em genera zero morbo".

Partits cada tres dies: "Si estic cansat jo de fer una roda de premsa cada dos dies, no m'imagino com estaria si a sobre hagués de jugar. Com més dies de descans tinguem, millor".

Sanció a Luis Suárez [amb criteri diferent del Comitè al de Sergio Ramos]: "A veure, com resolem això. Que sembli un accident. No tinc cap intenció d'entrar en polèmiques, no sóc el millor aliat per alimentar aquestes polèmiques. Valoreu vosaltres què passa i opineu vosaltres, però jo no hi vull entrar".

Multa del Barça de bàsquet: "És una sugerència, o què? És curiós, no ho sabia. Ha sigut per baix rendiment? Nosaltres estem lluny d'això, encara que siguem crítics quan no ho fem bé".

Solucions contra la pressió alta: "En aquests cicles curts, no tenim temps d'entrenar, no estem entrenant gens. En dos dies, tenim un dia de recuperació i un de prepartit, i no tenim gaires sessions tàctiques. Però portem des de pretemporada treballant diversos posicionaments, també en sortida de pilota. La temporada ha evolucionat i ara la majoria de rivals opten per una pressió alta que abans era titllada d'ingènua".

Efectivitat i joc: "Al llarg de la temporada hi ha diferents tipus de partits. Els equips s'han de valorar pel context general, per la mitja temporada que porta feta i la que queda. És segur que podem millorar el nostre rendiment i els nostres números, i aquest és l'objectiu. Però no està malament guanyar quan no jugues bé".