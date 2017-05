Quant de mal que has fet, Rosell

Sandro Rosell va voler ser president del Barça per ambició, la mateixa ambició que el portava a relacionar-se amb gent fosca a Sud-amèrica. I va voler manar revenjant-se. El resultat ha sigut que en dues hores l’engarjolaven a Madrid i a Barcelona es confirmava que la junta de Laporta no havia tancat el seu mandat deixant deutes. Sigui culpable dels càrrecs que li imputen o no, que malament que ho va fer tot, en Sandro. Va rebre un llegat amb Guardiola i l’Unicef i el va convertir en un club més protagonista als jutjats que als camps. Sap greu especialment per la bona gent a qui va enganyar fent-se passar per un paio cordial. No sap greu per qui sabia com era i li reia les gràcies.