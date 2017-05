El nivell el marca Messi: és l'únic blaugrana que passa el test de rendiment del CIES

Leo Messi és l'únic futbolista del Barça que aquesta temporada ha rendit al nivell que exigeix el futbol europeu. Aquesta podria ser la conclusió ràpida que es desprèn de l'última publicació de l'Observatori de Futbol CIES, que ha avaluat el rendiment dels jugadors a les cinc principals Lligues d'Europa i n'ha extret un onze de referència. L'argentí és l'únic blaugrana que s'hi ha colat.

El Reial Madrid hi té Cristiano Ronaldo a l'altra punta d'atac, i Marcelo, en un dels laterals, empatat a valoració amb el futbolista de la Juve Alex Sandro. Carvajal també apareix al llistat dels deu millors laterals d'Europa, igual que Kroos, a la llista de migcampistes. Però com a organitzador, és Thiago Alcántara qui s'ha fet seva la principal posició al mig, on, segons el CIES, l'haurien d'acompanyar Paul Pogba i Naby Keita.

A la porteria hi ha Manuel Neuer de manera destacada (88). Marc-André ter Stegen ocupa la cinquena posició del llistat (81,5) i el periquito Diego López és desè (80). L'únic central de la Lliga espanyola és Yeray Álvarez, de l'Athletic (82), i manen els bavaresos Javi Márquez (87) i Hummels (86,5). Neymar i Luis Suárez són els altres blaugranes destacats: el brasiler és el tercer dels extrems (89), per darrere de Cristiano (90) i Messi (93,5) i l'uruguaià, el vuitè millor '9' del continent (85), per darrere de Mertens (91).

El CIES sosté que el seu mecanisme d'avaluació del rendiment es basa en paràmetres objectius que queden al marge d'interessos o gustos esportius i que, a més, són específics per a les qualitats requerides per a cada demarcació. Així, per exemple, es mesuren variables com el rigor defensiu (percentatge de duels guanyats o eficàcia de marcatge) o la recuperació (anticipacions, refusos, superioritat posicional) per als jugadors de tall defensiu; distribució (passades, precisió, visió de joc), habilitat (regat, gestió de riscos), creació d'ocasions (última passada, assistència) i remat (efectivitat, nombre de xuts).