El partit que necessitava Cillessen

Jasper Cillessen aterrava a finals d’agost a Barcelona per cobrir el forat que deixava Claudio Bravo a la porteria del Camp Nou. A l’holandès li esperava una missió difícil. El seu predecessor havia deixat un molt bon record al Barça i, amb el canvi de rols al vestidor, Cillessen només disposaria regularment de minuts en els partits de Copa, ja que la titularitat a la Lliga i a la Champions era per a Ter Stegen. Per tot aquest cúmul de situacions, no ha sigut fins al mes de gener que l’exjugador de l’Ajax ha demostrat el seu potencial en una de les porteries més delicades del futbol europeu: la blaugrana. No només per la pressió sota els pals, també per l’exigència de jugar bé amb els peus.

Els que coneixen bé Jasper Cillessen destaquen precisament aquesta faceta, la de ser precís en la passada, com una de les seves grans virtuts. El porter holandès en va donar algunes bones mostres en l’anterior eliminatòria, als quarts de final contra la Reial Societat, i va mantenir el nivell en un escenari com el Vicente Calderón i en un partit important com l’anada de semifinals de Copa. És un jugador amb potència i punteria, capaç de fer un servei amb la mà i arribar a la línia del mig del camp. I, amb els peus, d’enviar l’esfèrica a la zona de tres quarts de camp rival i que arribi a la zona on hi ha el company. De fet, la seva primera acció del partit, en el primer minut, va ser amb els peus, sortint a refusar una pilota a l’àrea per evitar que Griezmann disposés d’una ocasió de gol.

Si bé en el primer temps l’holandès no va haver de fer servir les mans, ja que no va rebre cap xut entre pals, sí que va intervenir en la segona meitat. Sempre ben col·locat, va forçar que els davanters haguessin d’ajustar les rematades i que moltes anessin fora. Tres, però, van anar entre els tres pals: no va poder fer res en l’acció de l’1 a 2, però va aturar les altres dues -una de les quals claríssima de Griezmann- sobre la línia de gol.

La fiabilitat en la passada

En la fase de construcció, Jasper Cillessen es va mostrar participatiu, amb fins a 47 passades i un 76,6% de precisió, segons dades estadístiques de la web del Barça. És més del doble que Miguel Ángel Moyá, porter de l’ Atlètic de Madrid (va passar-la en 19 ocasions) i amb el triple d’efectivitat (només el 26,3% de les passades del matalasser van arribar al seu destinatari).

30 passades contra l'Atlètic, 19 en curt

Del total d’intervencions de Cillessen, 30 van ser passades fora l’àrea, 19 de les quals en curt -vuit al primer temps i onze a la segona meitat- sobretot per a Piqué, Umtiti i Mascherano, els jugadors que més van interactuar amb el 13. En llarg, va provar de treure la pilota fins a onze vegades, amb cinc passades que van arribar al destinatari. Dels sis errors, cinc van ser enviant la pilota a camp contrari i només un en zona de risc -possiblement, l’únic retret que se li pot fer al porter holandès-, quan va servir amb la mà i va enviar directament l’esfèrica als peus d’un jugador de l’Atlètic de Madrid.

Esclau d’un mal debut

Acabat d’arribar d’Holanda, Cillessen va haver de suplir d’urgència Ter Stegen en el partit de Lliga contra l’Alabès, i el porter no va tenir un debut gaire lluït, ja que va encaixar dos gols i no va poder impedir la derrota de l’equip culer al Camp Nou (1-2). Aleshores Luis Enrique es va encarregar d’excusar-lo, dient que estava “sentenciat” en les dues ocasions. “Tots sabem com és de difícil jugar al Barça. Els rivals t’arriben poques vegades però molt perilloses”, afegia l’entrenador, disfressat de psicòleg.

Per aquest mal regust de boca en el debut a principis de setembre, i perquè no va tornar a tenir minuts fins a finals de novembre -en la primera ronda de Copa al camp de l’ Hèrcules, que va acabar amb empat a un gol-, a l’entorn blaugrana es respirava un ambient de desconfiança cap al porter, com si no es tingués cap garantia de si la seva incorporació havia sigut encertada o no. I malgrat que les veus que arribaven del vestidor el defensaven -el més vehement, l’entrenador-, Jasper Cillessen necessitava un partit gran i un escenari imponent per reivindicar-se.

“És un jugador amb molta qualitat. Si té minuts i continuïtat, potser fins i tot li pot arribar a discutir la titularitat a Ter Stegen”, s’atrevia a comentar Toni Bruins, que va ser tercer tècnic blaugrana en l’època del Dream Team. Per ara, al Camp Nou no se’l veu de titular però sí com un recanvi de garanties, ja sigui en els pròxims partits de Copa o quan no pugui jugar el seu rival alemany.