Un partit amb segell, un nou rècord per a Messi

El realisme de Quique Setién no el priva de somiar en les opcions del Las Palmas de puntuar aquest dissabte al Camp Nou (16.15h, BeIN LaLiga). Dijous el central del conjunt canari Mauricio Lemos s’atrevia, fins i tot, a xifrar les possibilitats en “un 60% o 70%”, una precisió matemàtica que no va fer servir el tècnic però que sustentava la seva convicció. L’entrenador groc té clara la recepta per sumar alguna cosa: tenir el màxim de temps la pilota, fer “un partit espectacular, tant en defensa com en atac”, i creuar els dits perquè el Barça, i Leo Messi en particular, no tingui un d’aquells dies en què “no se’l pot parar”. I no sembla fàcil aconseguir-ho, sobretot perquè a l’argentí se li ha fixat una nova missió: marcar un gol a tots els equips de Primera Divisió. Només n’hi queda un, la UD Las Palmas.

Després de 93 minuts en dos partits la temporada passada, no se n’ha sortit, malgrat que va tenir protagonisme en un dels gols blaugranes a l’Estadi de Gran Canària, amb una assistència a Neymar en l’1-2 definitiu de la segona volta, el febrer del 2016. L’anterior referència de l’argentí, i l’única al Camp Nou, va ser al mes de setembre i no va ser gens bona. Messi va lesionar-se als tres minuts de partit, al genoll, i va haver de ser substituït de seguida. Aquell contratemps el va tenir gairebé dos mesos aturat, fins al clàssic contra el Madrid al Bernabéu.

Per desfer aquesta malestrugança contra el Las Palmas, a més, Messi haurà de superar Javi Varas, amb qui ja se les ha tingut en algun moment de la seva carrera. El porter andalús, ara al club illenc, el va tenir sense marcar en tres partits seguits, els anys 2011 i 2012, i va ser precisament fa sis anys quan el seu fantasma es va fer gran. Va ser en un Barça-Sevilla. En l’últim minut, Varas, després de tapar-ho absolutament tot sota pals, desesperant el Camp Nou amb les seves intervencions constants, va aturar un penal a l’argentí que va privar els blaugranes de la victòria.

El record de Javi Varas

El record d’aquella actuació encertada protegeix Varas sempre que torna a creuar-se en el camí del Barça, malgrat que, com tots els altres porters del món, també ha caigut rendit a Messi en més d’una ocasió. El sevillà ha encaixat tres gols en la seva carrera, però pot presumir de ser un dels porters de la Lliga amb millors dades contra ell. L’argentí necessita 183 minuts per batre’l, unes dades substancialment més altes que la ratxa que porta el de Rosario en Lliga, on marca cada 84 minuts.

Aquest dissabte s’obre una nova oportunitat per mesurar la capacitat d’invenció de Messi per fer, en el dia clau, el que no havia fet fins ara. I això sembla especialment rellevant tenint en compte les zones de preferència de l’un i l’altre en les seves accions. Aquest any Varas té una mitjana de gairebé tres aturades per partit i la majoria les fa estirant-se cap al seu costat esquerre, que és on Messi ha concentrat més de la meitat dels seus gols (8 dels seus 13 gols han entrat per aquell costat de la porteria). De tota manera, la capacitat rematadora de Messi no es limita a bombardejar només aquell sector, sinó que reparteix les seves rematades per gairebé tota la porteria, com segurament haurà de fer avui per ratllar el nom del Las Palmas de la seva llista de víctimes. Per posar-hi un segell, com si fos una col·lecció.

I segell és la paraula que marca la prèvia d’un partit que enfronta el Barça, en paraules de Luis Enrique, amb “un dels equips que té una personalitat i una entitat més similar” a la del Barça. “El Las Palmas s’estructura a través de la pilota, busca superioritats a partir dels seus moviments d’atac. És un dels equips més divertits per veure com a aficionat, però com a entrenador contrari no, per la dificultat de prendre’ls la pilota”.

Rotacions sense marge

Aquesta serà una de les claus del partit i un dels factors que més poden condicionar l’alineació de l’asturià. Després del desgast acumulat des del retorn nadalenc, s’obre el dubte de si jugadors com Iniesta, Busquets i Piqué, determinants en un dia en què es reclama la versió més fiable de l’equip amb pilota, seguiran sent titulars o si descansaran, d’inici, a la banqueta. Que el marge d’error del Barça sigui mínim per les ensopegades prèvies que l’han distanciat del Madrid i que el mantenen per sota del Sevilla a la classificació -andalusos i madrilenys s’enfronten demà al Sánchez Pizjuán- obliga a anar amb tot, però ahir Luis Enrique reiterava la necessitat de comptar “amb tota la plantilla” per afrontar el curs. “Si tinc nivell, jo prefereixo comptar amb molts jugadors que no pas tenir un equip tipus. Però no hi ha una fórmula secreta”, s’excusava.

En qualsevol cas, el Barça disposa de tots els seus efectius, una situació diferent de la que viu el Las Palmas, que va viatjar sense Pedro Bigas ni Dani Castellano, lesionats.