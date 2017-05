Dues penyes del Barça acusen 'El Mundo' de "manipulació"

Almenys dues penyes del Barça han acusat el diari 'El Mundo' de "manipular" un article en què donaven la seva opinió sobre l'adhesió del conjunt blaugrana al Pacte Nacional pel Referèndum. Una de les quals, fins i tot, assegura que estudiarà accions legals contra el rotatiu.

És la reacció a l'article que va publicar 'El Mundo' el 18 de maig, titulat "El 'no' de les penyes al Procés". El rotatiu es posava en contacte amb deu penyes de fora de Catalunya per preguntar la seva opinió sobre l'adhesió al Pacte, i aquestes, segons publica el diari, es mostraven clarament en contra.

La Penya Barcelonista de São Paulo (Brasil) ha emès un comunicat en què qualifica el titular d'"inacceptable i manipulador", i assegura que aquesta penya "dona suport total i sense restriccions a la decisió del FC Barcelona de subscriure's la Pacte Nacional pel Referèndum".

"El reportatge respon a una intenció clara de tergiversar la informació" P.B. São Paulo

A més a més, al comunicat es detalla que un periodista d''El Mundo' va trucar al president de la penya brasilera per demanar la posició oficial de l'entitat, i que "la resposta va ser clara i inequívoca". Per aquest motiu, i com que "el reportatge respon a una intenció clara de tergiversar la informació", la P.B. de São Paulo "està estudiant accions legals" contra aquest mitjà.

L'altra reacció que ha arribat fins ara ve d'Anglaterra, de la Penya Blaugrana London, que també ha emès un comunicat per denunciar "la lluita bruta des de la premsa unionista envers el Procés".

"Tergiversa la informació. Un no-posicionament no vol dir un pronunciament contrari al referèndum" P.B. London

D'acord amb la versió d'aquesta penya, 'El Mundo' s'hi va posar en contacte i van respondre que la posició era de "respecte absolut envers totes les opinions, sense tenir una posició oficial en aquest debat", i que això es deu al fet que, sobre el Procés, "els socis de la penya tenen visions diferents sobre el tema".

En qualsevol cas, però, denuncia que "el titular de l'article dona a entendre de forma incorrecta que la Penya Blaugrana London està en contra del dret a decidir", i reitera que " un no-posicionament no vol dir un pronunciament contrari al referèndum".