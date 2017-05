La pissarra de la final de Copa entre el Barça i l'Alabès

Una final ben plàcida per posar punt i final a una etapa. Una final guanyada per 3-1 a l'Alabès que no resumirà tot el que ha sigut l'era Luis Enrique però que serà un bon comiat. Sincer, realista, positiu. Com havia de ser un cicle de títols, que és el que han sigut aquests tres anys amb el tècnic asturià. Un cicle del mateix bon Messi de sempre, del mateix Messi decisiu, imparable, ambiciós. Serà un final amb un somriure i només la mala notícia d'una lesió, potser greu de Mascherano.

Sobre els guions previstos

Si hi havia algunes incògnites sobre la final de Copa, passaven exclusivament per saber qui ocuparia el lateral dret del Barça i quin grau de risc voldria assumir l'Alabès d'inici. I s'han resolt de seguida: Mascherano ha sigut l'escollit i Pellegrino ha tirat de versió prudent per al seu equip.

Les primeres passades han servit per dibuixar els camins que el Barça hauria de recórrer per endur-se el partit. La primera connexió amb Busquets ha destapat un possible forat de l'Alabès, potser l'únic. Un dels pivots saltava sobre el migcentre blaugrana i això habilitava diverses línies de passada que, d'una altra manera, semblaven taponades.

540x306 Un dels pivots salta a Busquets Un dels pivots salta a Busquets

Com s'esperava, l'escenari s'anunciava espès per al Barça. Un exercici de paciència. L'Alabès ha intentat defensar-se per acumulació. Amb molts jugadors pròxims al carril on estava la pilota.

540x306 L'Alabès bascula sobre carril de pilota L'Alabès bascula sobre carril de pilota

Això deixava al Barça poques més alternatives que intentar donar al joc un bon ritme. Que la circulació de pilota fos ràpida, àgil, de manera que les basculacions vitorianes mai fossin suficients. Calia moure el rival de banda a banda. Però no era fàcil aconseguir-ho perquè el jugador a través del qual és més fàcil canviar d'orientació per atacar amb criteri i velocitat, Busquets, estava sempre marcat. Deyverson ha intentat blindar Busquets durant tota la fase ofensiva del Barça.

540x306 Deyverson s'emparella amb Busquets i l'inhabilita per a l'atac del Barça Deyverson s'emparella amb Busquets i l'inhabilita per a l'atac del Barça

Malgrat tot, el domini blaugrana era incontestable. L'Alabès només ha pogut anar abaixant línies. El seu 5-4-1 era de manual i mantenia les línies el més juntes possibles a prop de la seva àrea.

540x306 El 5-4-1 baix de l'Alabès El 5-4-1 baix de l'Alabès

L'única possibilitat d'èxit dels vitorians era robar una pilota amb el Barça mal desplegat, i sorprendre'l al contraatac. Però ha passat poques vegades.

540x306 Sortida al contraatac de l'Alabès Sortida al contraatac de l'Alabès

El Barça estava concentrat, ben posicionat i intens sense pilota.

Estava viu. Despert. De fet, d'una recuperació de pilota d'Iniesta, s'ha activat una passada interior d'Umtiti que ha descobert Messi. Era pràcticament la primera que l'argentí rebia sense haver-se de desempallegar de molts adversaris. Acceleració,1-0 i final mig blaugrana, ja.

540x306 Umtiti llegeix el desajust de l'Alabès i activa un Messi sense vigilar Umtiti llegeix el desajust de l'Alabès i activa un Messi sense vigilar

Cap opció de rèplica

Ni tan sols l'1-1 i la lleugera pressió alta amb què l'Alabès, en cada inici de pilota des de Cillessen, intentava desfer el ritme de la final, han desestabilitzat el Barça.

540x306 Pressió alta sobre l'inici de Cillessen Pressió alta sobre l'inici de Cillessen

Una altra genialitat de Messi ha permès fer el 2-1 abans del descans que ha aclarit el panorama. Tampoc semblava que hagués de perillar la final però que el marcador fos clar, ha evitat ensurts.

I ha obligat l'Alabès a moure fitxa a la segona meitat per intentar fer alguna cosa més. Esperar ja no semblava el millor pla. A la segona meitat, l'Alabès ha sortit amb intencions més agressives sense pilota. Els laterals han assumit més metres i han començat a saltar a línies superiors, encara que això desencaixés l'impecable defensa de cinc que s'havia vist durant tota la primera meitat.

540x306 Els laterals de l'Alabès salten a línies superiors Els laterals de l'Alabès salten a línies superiors

André Gomes per la dreta i Jordi Alba i Neymar per l'esquerra han remogut la línia defensiva i han obert espais que el Barça ha sabut aprofitar per acabar de sentenciar la final i regalar-se minuts de celebració jugada.

540x306 Els laterals salten a la pressió i obren forats defensius Els laterals salten a la pressió i obren forats defensius

540x276 L'Alabès apuja línies i perd l'equilibri L'Alabès apuja línies i perd l'equilibri

Tot i els ensurts que s'anava portant, l'Alabès hi ha seguit. Ha continuat avançant línies de pressió i ha intentat incomodar la participació dels centrals, per mirar de guanyar metres i situar el bloc una mica més amunt. Semblava l'única opció de deixar de viure des de la rèplica.

Però això no ha fet més que aplanar encara més el camí a un Barça que hauria pogut ampliar l'avantatge. Però ja era un Barça que pretenia no fer sang, no desgastar-se. Potser amb el record amarg i recent de la lesió d'un company al cap.