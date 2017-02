La pissarra de l'Atlètic-Barça

Millora suficient per taponar la sagnia, per oferir solucions, per recuperar part de la confiança perduda. Sobre un esquema renovat, amb tres defenses i més jugadors al mig del camp, el Barça ha pogut sumar els tres punts al Vicente Calderón (1-2) per recordar que la Lliga no està decidida en favor del Reial Madrid (que encara ha de jugar contra el Vila-real) i que l'equip ha diagnosticat encertadament què necessita millorar. Contra l'Atlètic, el Barça ha buscat més control i ha iniciat el nou camí que l'ha de portar a recuperar les sensacions de joc que havia oblidat els últims dies.

Quan s'ha publicat l'alineació, ja ha quedat clar que Luis Enrique havia preparat alguna cosa diferent per donar a l'equip noves solucions per afrontar el partit. I en la primera circulació, s'ha vist que l'aposta no passava per un 4-3-3 tradicional, sinó que retocava dràsticament el posicionament col·lectiu: el Barça s'ha disposat en un 3-4-3 relativament sorprenent: Piqué, Umtiti i Mathieu en l'última línia, Rafinha obert a la banda dreta i Sergi Roberto formant una de les puntes interiors del rombe al mig, amb Busquets, Iniesta i Messi. A dalt Suárez i a l'esquerra, Neymar.

540x303 El 3-4-3 (o 3-1-5-1) del Barça en atac al Calderón El 3-4-3 (o 3-1-5-1) del Barça en atac al Calderón

La intenció era afegir elements al mig del camp per donar a l'equip més control, més serenor amb la pilota. De fet, la posició dels extrems era baixa, més a l'altura dels migcampistes que de Suárez, despenjat a dalt.

L'aposta ha donat al Barça uns primers minuts de tranquil·litat, de serenor, fins que s'han produït els primers dubtes. La distància que separava Piqué de la seva opció de passada exterior (Rafinha), ha portat el central blaugrana a desplaçaments diagonals a Neymar que han començat a esquerdar l'equip.

540x285 Bloc baix de l'Atlètic; Piqué no busca la passada a Rafinha i opta per una diagonal llarga Bloc baix de l'Atlètic; Piqué no busca la passada a Rafinha i opta per una diagonal llarga

L' Atlètic de Madrid, que inicialment apostava per una espera en bloc baix, ha igualat la cosa amb atacs llargs, carregant sobretot per la banda esquerra, on trobava superioritat amb les pujades de Filipe Luis, la presència inquietant de Yannick Carrasco i Gameiro (o Griezmann) i el suport sempre pròxim i complementari de Koke.

540x306 L'Atlètic carrega el seu atac per banda esquerra on troba superioritats (4c3) L'Atlètic carrega el seu atac per banda esquerra on troba superioritats (4c3)

Des d'allà, el conjunt matalasser s'ha fet fort i ha avançat línies. Ha canviat el seu replegament per una pressió més alta, que donava més problemes a l'inici de Ter Stegen i els centrals.

540x306 L'Atlètic puja la pressió L'Atlètic puja la pressió

El Barça ha sobreviscut a aquesta fase de joc descontrolat, en què l'Atlètic rondava la porteria de Ter Stegen, però l'equip patia per adoptar un bon esquema defensiu, per la dualitat de rols que havien d'assumir peces com Sergi Roberto, Mathieu o Rafinha, per retornar al 4-4-2 defensiu.

540x273 El Barça es reorganitza en el 4-4-2 habitual quan perd la possessió El Barça es reorganitza en el 4-4-2 habitual quan perd la possessió

Malgrat tot, el Barça ha arribat amb opcions i trepitjant camp rival als minuts finals del primer temps, gràcies a l' amplitud disciplinada que mantenien Rafinha i Neymar en fase ofensiva. A l'Atlètic també li costava defensar-se sense recular i perdre metres.

540x238 Rafinha i Neymar, ben oberts en atac Rafinha i Neymar, ben oberts en atac

En la segona meitat s'ha insistit sobre els mateixos plans de partit, però el Barça ha intentat assegurar una mica més les passades en zona de progressió, per evitar que el partit es descontrolés com en algun tram del primer temps. No interessava que l'Atlètic multipliqués les transicions. Rafinha s'ha aproximat a Piqué i Messi ha intentat participar més continuadament. L'Atlètic ha mirat de donar continuïtat a la seva pressió alta i això ha obert alguns espais que han facilitat la tasca combinativa dels blaugranes.

El secret, però, ha vingut quan s'han pogut filtrar passades interiors a Messi, massa aïllat del joc en altres moments. D'una conducció vertical de l'argentí, ha nascut el 0-1, de Rafinha.

540x306 Messi rep per dins i pot avançar en conducció: es genera el 0-1 Messi rep per dins i pot avançar en conducció: es genera el 0-1

Tot i que l'Atlètic, a través de Godín a pilota aturada, ha pogut igualar poc després, l'equip s'ha mostrat convençut del seu pla, confiat. Ni tan sols la lesió de Mathieu o la sortida d'Iniesta del terreny del joc, ha fet tremolar l'equip. Tot el contrari.

El Barça ha acabat dominant, atacant, mereixent l'1-2 que ha marcat –i ha celebrat– Leo Messi.