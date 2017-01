La pissarra del Barça-Athletic

Potser ha fet el pitjor dels últims partits però és el que ha resolt amb resultat més favorable. El Barça, patint fins al final, ha eliminat l'Athletic (3-1), gràcies a les arrencades individuals de Neymar (assistent i golejador, de penal) i al tacte que té Messi de falta en aquest 2017. Però no ho ha tingut fàcil.

Valverde havia anunciat pressió alta i el seu Athletic l'ha mantinguda, però no hi ha anat amb tants efectius com a San Mamés. Lògic. La prioritat seguia sent defensar lluny de la seva porteria i portar el Barça tan al límit com pogués, des de l'inici de joc de Cillessen, però l'estratègia ha quedat matisada respecte a Bilbao.

Això sí, el bloc d'equip basc quan no tenia pilota s'ha situat ben amunt des del principi.

540x306 L'Athletic situa el bloc d'equip ben amunt L'Athletic situa el bloc d'equip ben amunt

La situació ha animat a la verticalitat al Barça i la conseqüència han sigut molts fores de joc en cadena.

De res ha servit que l'equip de Luis Enrique intentés activar les ruptures des dels seus homes de segona fila (Rafinha o els laterals) perquè el parany ha seguit funcionant a favor de Valverde.

540x306 Rafinha i Sergi Roberto entren des de segona línia Rafinha i Sergi Roberto entren des de segona línia

L'altre canvi respecte a l'anada fixava la mirada a la porteria del Barça. La presència de Cillessen, sumada a l'aprenentatge dels errors de Bilbao, ha fet que el porter holandès no es jugués ni una acció inicial en curt i que totes les sacades les busqués en llarg i lluny, a Neymar (que rebia l'ajuda d'Alba per caçar la segona jugada).

540x306 Cilessen no s'arrisca a sortir en curt i busca opcions llunyanes en llarg Cilessen no s'arrisca a sortir en curt i busca opcions llunyanes en llarg

El partit ha trigat en agafar ritme. Les pèrdues de temps d'Iraizoz, més d'una falta tàctica dels 'lleons' i el nerviosisme blaugrana han impedit que la tornada fos aquell atac-i-gol que més d'un s'havia imaginat. La cosa estava freda.

Potser era buscat. Al cap i a la fi, l'1-0 valia.

I l'1-0 ha arribat, després d'un embolic que acaba amb Messi assistint Neymar, obert per l'esquerra. No hi ha fora de joc i el brasiler pot centrar i Suárez no perdona. Era la primera que tenia l'uruguaià i el Barça.

Ha sigut, de fet, l'única ocasió de gol d'un primer temps espès, insípid. L'esforç defensiu de Rafinha, la fiabilitat d'Umtiti i cada mitja arrencada de Messi eren els al·licients d'un partit que, com a mínim, el Barça tenia sota control.

Amb aquesta seguretat ha seguit l'equip després del descans, conscient que tenia mitja feina feta. Ha començat a allargar possessions a camp propi (fins i tot Cillessen, que ja buscava Busquets entre línies), i ha rebaixat la mirada profunda per tenir més control. Que Neymar provoqués i marqués el penal del 2-0 ha confirmat la millora del panorama, malgrat l'entrada amenaçadora d'Aduriz al segon temps.

Però l'entrada del davanter ha remogut l'Athletic. Un cop superat el cop del segon gol, l'equip basc ha desplegat el nou pla parlat al vestidor i ha igualat les forces al Barça. Williams, arrencant des de la banda esquerra però movent-se en espais intermitjos entre Alba i Umtiti (que havia de controlar de reull Aduriz o Eraso), ha generat problemes. Tants, que de seguida ha arribat el 2-1 que feia 'reset' a tot.

540x306 L'entrada d'Aduriz dóna una altra dimensió a Williams, hàbil en intervals L'entrada d'Aduriz dóna una altra dimensió a Williams, hàbil en intervals

S'ha començat a jugar amb un ull a la pròrroga i l'altre, al perill d'encaixar un segon gol que compliqués l'eliminatòria. A falta de deu minuts, el 3-1 ha donat un punt de tranquil·litat, tot i que el Camp Nou no se les tenia totes. Patint fins al final, però, s'ha acabat celebrant el pas a quarts.