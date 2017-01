La pissarra del Betis-Barça

Un gol fantasma no concedit al Barça hauria pogut minimitzar l'impacte d'una ensopegada al Benito Villamarín que, gràcies a un gol de Luis Suárez a pocs segons del minut 90, s'ha pogut quedar en, com a mínim, un punt sumat (1-1). És un empat, però, que deixa tocat l'equip blaugrana en la seva lluita per la Lliga, en un moment en què a Madrid s'obrien escletxes. L'empat, inoportú, s'ha produït per culpa de la falta de fluïdesa d'un Barça precipitat en alguns trams i desencertat en d'altres.

Els models de joc del Betis i del Barça anunciava un partit de matisos posicionals, de detalls tàctics, mínims però determinants. El xoc al Benito Villamarín ha sigut un caramel per a les pissarres de Víctor Sánchez del Amo i Luis Enrique Martínez.

L'esquema 5-3-2 dels andalusos (o 3-5-2 en funció de l'altura dels carrilers locals) tenia, com tots, debilitats que el Barça ha intentat explotar, sobretot al principi.

540x306 L'esquema del Betis: dos carrilers que dibuixen un 3-5-2 o un 5-3-2 en funció d'on actuen L'esquema del Betis: dos carrilers que dibuixen un 3-5-2 o un 5-3-2 en funció d'on actuen

L'inici blaugrana ha sigut bo, amb l'equip mirant de trobar un bon ritme amb la pilota que li permetés canviar l'orientació i atacar els forats que el dibuix blanc-i-verd oferia. S'ha intentat concentrar l'atenció local en un costat i girar per trobar un interior lliure que pogués conduir. Ha funcionat, sobretot, amb Arda Turan quan l'equip estava ben situat (i Neymar fixava Piccini al darrere).

540x306 El Barça agrupa el Betis en un costat, gira i activa la conducció de l'interior (Arda) El Barça agrupa el Betis en un costat, gira i activa la conducció de l'interior (Arda)

L'altre mecanisme eren les recepcions dels laterals, els principis jugadors lliures si aconseguien rebre allunyats del carriler bètic. Digne i Aleix Vidal han pogut empènyer l'equip endavant en algunes situacions.

540x306 El Barça reclama protagonisme dels seus laterals, lliures si reben separats dels carrilers El Barça reclama protagonisme dels seus laterals, lliures si reben separats dels carrilers

Però la dinàmica s'ha anat perdent quan l'equip ha començat a perdre el rigor posicional que l'acostava a l'èxit, però que exigia paciència. Neymar ha envait espais interiors que treien l'avantatge a Arda Turan. L'equip ha perdut ritme de circulació i ha començat a encadenar pèrdues de pilota (sobretot, de Rakitic, Denis o Digne) que han compromès el relatiu domini català.

El Betis ha crescut en el partit, ha amagat les debilitats del seu dibuix i n'ha potenciat les fortaleses, sobretot a partir dels actius Dani Ceballos i Rubén Pardo.

Als andalusos se'ls ha obert un altre partit entre els minuts 15 i 30. Piccini i Durmisi, els carrilers, han guanyat metres i han estirat el Barça al mig. L'equip blaugrana era incapaç de contenir l'amplitud ofensiva d'un Betis agressiu i molt ficat.

540x306 Quan el Betis es desplega bé, genera problemes amb la posició dels jugadors de fora Quan el Betis es desplega bé, genera problemes amb la posició dels jugadors de fora

Han començat a arribar ocasions i, per tant, també inicis de Ter Stegen des del darrere.

Això ha permès el Betis pressionar a dalt i allargar els moments de dubtes dels blaugranes. I com que la inèrcia no estava sent bona en els minuts previs, ha costat resoldre les sortides de pilota.

540x306 El Betis pressiona la sortida de pilota de Ter Stegen i genera problemes El Betis pressiona la sortida de pilota de Ter Stegen i genera problemes

Al final del descans, l'equip ha tornat a millorar, però no suficient per desfer el 0-0.

Tampoc a la represa s'ha millorat el panorama. Continuava lluitant-se per imposar un posicionament sobre l'altre però cap dels dos equips aconseguia transmetre prou superioritat. En tot cas, però, el Betis era qui se sentia més còmode, més a prop de l'èxit.

Luis Enrique ha mogut fitxa i ha fet entrar André Gomes per Denis Suárez, una substitució que ha mogut Rakitic de posició. El croat ha deixat el lloc de migcentre (el de Busquets) per passar a fer d'interior dret, que era on estava actuant el gallec.

Inquiet a la banqueta, el tècnic asturià encara ha intervingut una vegada més per acabar de canviar-li la cara al partit: ha canviat Digne i Arda per Sergi Roberto i Jordi Alba, un doble canvi que ha redibuixat l'equip en un 4-2-3-1 amb què s'anava a pels tres punts, amb Messi reactivat a la mitjapunta i Aleix Vidal reubicat a l'extrem dret.

540x306 Luis Enrique fa tres canvis i canvia el dibuix de l'equip: el Barça passa a 4-2-3-1 Luis Enrique fa tres canvis i canvia el dibuix de l'equip: el Barça passa a 4-2-3-1

Però quan encara no s'havia tingut temps de veure l'efecte d'aquesta modificació, ha arribat el gol del Betis, de córner, que ha complicat molt la cosa.

Però l'1-0 no ha desanimat un Barça que se sentia espès però que creia en les seves possibilitats. Fruit d'aquesta actitud positiva ha arribat una doble ocasió, amb dos gols fantasma que l'àrbitre Hernández Hernández no ha considerat gol.

540x306 El Barça acaba abocat a l'atac per mirar de remuntar El Barça acaba abocat a l'atac per mirar de remuntar

Al Barça li ha tocat seguir remant en busca de l'empat i ha acabat el matx amb un atac-i-gol que només un contraatac de Rubén Castro, aturat per Ter Stegen, ha interromput. El Betis ha intentat ser una roca de vuit defenses que Víctor Sánchez del Amo ha anat enfortint, sobretot amb el canvi de Donk per Rubén Pardo, però en una pèrdua de pilota, que ha caçat hàbilment Messi per connectar amb Suárez, ha acabat esquerdant-se.