La pissarra de l'Espanyol-Barça

Havia de ser un exercici de paciència. D’anar-hi, d’insistir-hi, d’esperar l’error. Segurament, l’únic error del rival. Tant el Barça com l’Espanyol s’han desafiat a jugar un partit calculadíssim, igualat, incòmode. La fortalesa defensiva, barreja de pressió alta i ordre al darrere, al bàndol periquito. La búsqueda d’espais en atac, ja fos en posicional o en la transició, al bàndol culer. I en mig de la insistència en els plans principals, ha arribat l’errada que ha habilitat Suárez per a un mà a mà contra Diego López que ha desencallat l’empat. A un quart d’hora del final, Rakitic ha sentenciat amb un 0-2 que ha allunyat l’Espanyol de les seves opcions de puntuar, malgrat el perill creixent que anava generant des de l’entrada de Leo Baptistão. El 0-3 final ha acabat de castigar els blanc-i-blaus.

Que l’escenari seria complicadíssim per al Barça ja es podia percebre a l’inici. L’Espanyol, conscient que si hi havia un dia que podia ser agressiu i valent era avui, amb res a perdre a efectes de classificació, ha pressionat ben amunt en cada sortida de pilota dels blaugranes.

540x306 Pressio alta de l'Espanyol Pressio alta de l'Espanyol

El panorama era delicat per a Ter Stegen, que no trobava companys a qui passar la pilota. Umtiti i Piqué, tapats. Fer fora, Jordi Alba i Sergi Roberto, tapats. Busquets i Rakitic, tapats o a punt d’estar-ho. Tot i portar el risc al límit en moltes accions, al Barça no li ha quedat cap més remei que buscar el joc llarg. Sobre el paper, la idea era carregar la zona de Javi López, perquè fossin Neymar i André Gomes els que saltessin a la disputa aèria. El portuguès ha corregut a zones centrals, també, per buscar alguna pentinada en l’espai que deixaven Víctor Sánchez i Piatti en el seu salt a la pressió.

Amb dificultats, però el Barça ha aconseguit sortir sovint amb la pilota controlada. Un cop allà, ha pogut progressar ràpidament per fer replegar l’Espanyol a camp propi. I aquí s’obria un altre escenari: el de l’atac organitzat contra un bloc defensiu extraordinàriament espès, amb un 4 -4-2 alineat a la perfecció.

540x306 El 4-4-2 de l'Espanyol, que ofega Neymar El 4-4-2 de l'Espanyol, que ofega Neymar

El Barça no ha trobat espais ni connexions. Els duels de Neymar no eren mai contra un, eren mínim contra dos o tres jugadors blanc-i-blaus, per molt que s’hi sumés Jordi Alba o André Gomes. A la dreta, Rakitic i Sergi Roberto no arribaven a línia de fons i Messi, que anava rebent en zones interiors, no trobava mai una recepció còmoda o amb espais.

Era impossible. Les aproximacions han mort abans d’arribar als pals de Diego López.

L’única possibilitat blaugrana sorgia en les transicions, quan un balanç ràpid defensa-atac del Barça podia agafar desorganitzat l’Espanyol. André Gomes és qui més situacions amb espais s’ha trobat per arrencar a córrer i activar Neymar. A través d’alguna passada interior de Piqué o Umtiti, per activar un tercer home (fos a partir de Messi o de Suárez), també ha permès esquivar les ajudes dels pivots blanc-i-blaus.

540x306 Messi activa, com a tercer home, una recepció neta per a André Gomes Messi activa, com a tercer home, una recepció neta per a André Gomes

Però seguia sent molt i molt difícil concretar ocasions. Massa cames a prop de la porteria local.

En el seu torn, l’Espanyol també ha mirat d’anar-hi dient la seva en fase ofensiva. La mobilitat de Gerard Moreno, traient de zona els centrals blaugranes, ha sigut la millor arma de l’atac periquito. Però en l’última passada, no s’ha acabat d’estar precís per aprofitar el forat defensiu del Barça. Piatti era qui més els buscava.

540x306 Gerard Moreno busca treure de zona un dels centrals del Barça Gerard Moreno busca treure de zona un dels centrals del Barça

L’altre mecanisme ofensiu de l’Espanyol era el seu joc directe. Les amenaces es multiplicaven, reclamant passades a l’espai que obligaven la defensa del Barça a recular i estar molt vigilant per controlar l’esquena.

540x306 L'Espanyol amenaça constantment l'esquena de la defensa blaugrana L'Espanyol amenaça constantment l'esquena de la defensa blaugrana

El partit s’ha descompensat després del 0-1, conseqüència d’una errada a camp propi de l’Espanyol que ha deixat Suárez sol davant de Diego López. Situació fortuïta, accidental, l’única manera com l’uruguaià podia trobar-se una ocasió tan clara.

I no ha fallat. Com tampoc Rakitic, minuts després, en l’altra oportunitat d’encarar el porter blanc-i-blau per fer el 0-2. Res havia canviat radicalment perquè el Barça, de cop i volta, hagués trobat l’escletxa, però la insistència blaugrana anava desajustant l’Espanyol, que amb un marcador curt s’animava a buscar el gol. Amb un escenari lleugerament més trencat, Neymar se les ha jugat per la banda contra Javi López. Messi, de partida més obert, ha pogut encadenar un o dos regats a prop de la frontal de l’àrea. I Suárez, ha caçat l’últim regal periquito, ja a les acaballes. I, al darrere, el Barça s’ha mantingut concentrat, atent a cada centrada periquita, per evitar que Ter Stegen tingués feina.