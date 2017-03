Qui pot i qui no podrà substituir Luis Enrique?

Des que Luis Enrique ha anunciat que no renovarà, s’ha iniciat la recerca del pròxim entrenador blaugrana: hi ha diversos candidats amb diferents situacions contractuals. Comença la carrera per a ocupar la banqueta del Camp Nou.

Eusebio Sacristán

L’exentrenador del filial del Barça està completant la seva millor temporada a la Reial Societat. El seu futbol ofensiu i atractiu l’ha situat en la candidatura en els últims mesos, especialment pel seu èxit en els enfrontaments directes contra el Barça. Però recentment ha renovat amb l’entitat txuri-urdin fins al 30 de juny de 2019.

Ernesto Valverde

L’actual entrenador de l’Athletic Club ja fa quatre temporades que dirigeix el conjunt de San Mamés i al març va renovar fins al 30 de juny de 2017. “Aquí a l’Athletic estic molt a gust, ho sabem tots”, va manifestar quan va rubricar la seva renovació. L’eliminació de l’Europa League podria animar-lo a canviar d’aires. Ha estat sempre el nom que ha sonat amb més força als despatxos del Camp Nou, i ja va ser una opció real abans que aterrés Luis Enrique a Barcelona fa tres temporades.

Jorge Sampaoli

Acaba d’arribar al Sevilla i el seu tarannà ofensiu i arriscat ha enamorat el futbol espanyol i europeu. Està seduint tothom amb la seva proposta valenta, variada i intensíssima. Coneixedor del futbol sud-americà, podria tenir el vist-i-plau del trident, contra qui ja s’ha enfrontat com a tècnic de Xile. Però no serà fàcil que al Pizjuán li perdonin l’any de contracte que té ni que ell deixi a mitges un projecte que li ha obert les portes d’Europa. Recentment va assegurar que l'ambició esportiva del Sevilla determinarà la seva continuïtat. Sampaoli vol créixer.

Gerard López

La seva feina al filial està sent efectiva però al club el veuen poc experimentat per afrontar el repte de dirigir el primer equip i a la cúpula esportiva no se'l creuen com a primer entrenador: molt voluntariós però amb carències tàctiques i de gestió del vestidor. El de Gerard no és un cas especial com ho va ser Pep Guardiola. Ell tampoc ha filtrat internament la intenció d’afrontar el repte, en cas que se li plantegés.

Ronald Koeman

El tècnic holandès agrada, però no hi ha unanimitat. Pel que significa al Barça i la seva labor a la Premier durant els últims anys se'l considera un candidat ferm per dirigir el club blaugrana. L'Everton no el deixarà anar fàcilment i l'entitat catalana hauria de pagar per portar Koeman al Camp Nou.