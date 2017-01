Les preocupacions de Messi, les preocupacions del soci

La renovació de Leo Messi és la sisena preocupació entre els socis del Barça. Això és el que revela una enquesta a mil socis que va realitzar el club durant la segona quinzena de desembre, quan el debat sobre la continuïtat de l’argentí no estava tan encès com ara. El 5,4% dels enquestats mostrava algun tipus de preocupació sobre el futur de Messi, molt per sota dels seguidors inquiets per la construcció del nou estadi, els títols que pot aconseguir el primer equip, la planificació de la plantilla, els temes judicials que sempre acompanyen la institució o la viabilitat econòmica del projecte de Josep Maria Bartomeu. A finals de l’any passat, Messi començava a preocupar, però no estava entre els grans maldecaps del barcelonisme.

Un mes després d’aquella enquesta el futur de Messi genera més inquietud en l’entorn barcelonista. No pas entre les dues parts negociadores. El missatge d’ahir d’una banda i de l’altra era de calma absoluta: hi ha la predisposició d’uns i altres a trobar un escenari satisfactori per a les dues parts. Això sí, obligant el Barça a rascar-se de valent la butxaca per fer front a les quantitats que haurà de pagar a la seva estrella. De moment, no hi ha data prevista per a la trobada entre Bartomeu i el pare del jugador, Jorge Messi, que durant els últims mesos pràcticament no ha estat a Barcelona, només en visites fugaces. El mes de juliol passat el pare del jugador i el mateix futbolista van ser condemnats per l’Audiència de Barcelona a 21 mesos de presó per frau fiscal, una resolució que va plantejar un escenari delicat i difícil de gestionar per a Jorge Messi.

El Suprem, sense data

Fins ara tots els contactes que hi ha hagut han sigut telefònics, exclusius entre Bartomeu i el pare del jugador, tot i que els serveis jurídics han començat a entrar en escena per resoldre les complexes qüestions d’un contracte d’aquesta magnitud. Des de les dues parts asseguren que no hi ha res tancat encara, ni anys de vinculació ni tampoc la xifra total de l’operació ni la manera com s’hi arribarà per part blaugrana. Són qüestions que estan sobre la taula ara mateix i que s’espera que es resolguin aviat per poder posar l’acord sobre paper i accelerar el procés. Així doncs -asseguren les fonts consultades-, tot el que ha aparegut recentment a la premsa són “deduccions”, però no hi ha res definitiu de moment.

"Hi ha confiança, tranquil·litat i discreció, hem de treballar molt i parlar-ne poc” Josep Vives Portaveu del Barça

Malgrat que encara no s’ha entrat en la fase de negociacions presencial, amb la trobada cara a cara entre Bartomeu i el pare de Messi, el Barça es manté ferm en la seva voluntat de tancar la renovació de l’argentí durant el primer trimestre del 2017. El club treballa amb aquest escenari per no dilatar en excés el tema i que això pugui repercutir tant en la dinàmica del grup -afectant el tram final de les competicions- com fins i tot en la bona predisposició de l’argentí per renovar i penjar les botes al Barça. “Hi ha confiança, tranquil·litat i discreció, hem de treballar molt i parlar-ne poc”, va dir ahir el portaveu del club, Josep Vives, per sintetitzar la posició del club, molt curós en les seves paraules, ja que durant les últimes setmanes s’han generat dos incendis per declaracions d’executius sobre el cas Messi.

540x306 Josep Vives, portaveu del Barça / FCB Josep Vives, portaveu del Barça / FCB

Durant les últimes hores, tant des de l’entorn del jugador com des del mateix Barça s’ha negat taxativament que la renovació estigui supeditada a la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas de frau fiscal. Tot i que s’havia apuntat al 30 de març com a possible data per a una resolució, i que, per tant, Messi podria esperar la sentència per decidir sobre la seva renovació, dues persones de l’entorn del jugador i dues més del club van negar aquesta possibilitat, especialment pel que fa a la data de la sentència, que preveuen per a més endavant, probablement a principis d’estiu. Des del Suprem, en canvi, asseguren que no hi ha data confirmada d’aquest cas -el calendari de judicis està fixat ara mateix fins al 16 de febrer-, però obren la porta a novetats durant els pròxims mesos.

9-10% Ingressos Al voltant d’un 9%-10% dels ingressos totals del Barça aniran destinats a Messi

La renovació de Messi marcarà la política esportiva del club durant les pròximes temporades, ja que tot el projecte pivota al voltant de la seva figura. Però també es tracta d’una operació que condiciona tot el pla econòmic dels pròxims 5 anys: al voltant d’un 9%-10% dels ingressos totals de l’entitat aniran destinats a Messi. Bartomeu es juga molt en aquesta jugada, ja que si no li arrencar a Messi la renovació abans del juny, en la pròxima enquesta ja no seran 5 de cada 100 socis els que estaran preocupats sobre el futur de l’argentí.

El bàsquet és el que més preocupa

Què és el Barça? Segons l’enquesta que va fer pública el club ahir, els socis el defineixen amb els conceptes sentiment (16,9%), més que un club (14,5%) i Catalunya (10,4%). Amb aquestes tres idees es dibuixaria el que és avui en dia el club segons els seus socis. En l’informe, de 90 pàgines, els seguidors enquestats posaven un 7,8 de nota mitjana al club, i un 86% dels enquestats considerava bona o molt bona la situació actual de l’entitat. Entre els fets més positius, el canvi de patrocinador - Rakuten en lloc de Qatar-, que va ser considerat pel 14,3% dels socis com la notícia més important dels últims sis mesos. Tres de cada cinc seguidors aprova amb nota el funcionament de l’Espai d’Animació, mentre que els principals problemes arriben des del Palau -el bàsquet substitueix el filial i el futbol base com la preocupació esportiva més gran- i la gestió dels conflictes externs, especialment els relacionats amb la judicialització del club: el soci suspèn aquest apartat, amb un 1,9 sobre 4.

L’Espai d’Animació no es podrà omplir

Aquest cap de setmana, contra l’Athletic Club, es completarà la implementació de l’Espai d’Animació. Estava previst que les 1.246 localitats que hi ha al gol nord s’omplissin, però finalment no podrà ser. Els cincs grups d’animació que formen part del projecte van passar fa unes setmanes el llistat dels nous integrants -que han validat els Mossos-, i és un número insuficient perquè es completi el procés. Els grups han comprovat que cada vegada costa més trobar gent que compleixi els requisits i que sigui de confiança per entrar en la dinàmica de grup. Finalment, es tindran poc més de 1.100 seguidors fixos i 90 més que seran rotatoris.