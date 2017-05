La policia prohibeix l'entrada al Calderón per a la Copa del Rei a un soci del Barça que duia una estelada

La policia espanyola va prohibir dissabte passat l'entrada al Vicente Calderón per presenciar el partit de la final de la Copa del Rei entre el Barça i l'Alabès a un soci del Barça, Daniel Kahl, que duia una estelada. Sense cap motiu aparent més que dur una estelada, els agents i les persones de seguretat de l'estadi el van apartar dels seus dos companys (amb els que havia viatjat en autocar des de Barcelona) per identificar-lo. "No em van deixar entrar perquè portava una estelada", diu Kahl, que és alemany però fa quatre anys que viu s Sant Boi de Llobregat.

"Jo portava una motxilla i vaig passar l'últim dels tres que anàvem junts. A la zona d'entrades, els dos amics van passar i jo vaig veure que dos policies i membres de seguretat de l'estadi em miraven malament", relata el soci del Barça, que explica que duia "una estelada a l'esquena". "En alemany, els vaig dir als meus amics que m'esperessin. I llavors, les cares dels policies i dels de seguretat van canviar. No sé com van avisar-se, però van aparèixer més policies i més persones de seguretat", continua. "Em van demanar el DNI i l'entrada i de sobte em vaig veure envoltat per sis o set policies i persones de seguretat de l'estadi. Tots parlaven a la vegada i no entenia què m'estaven dient", relata. "Per què portes aquesta bandera? Què significa?", li van preguntar els policies.

Com que el seu castellà no és molt fluid (ell parla anglès, alemany, castellà i català), va demanar que s'apropés algú que parlés anglès i que, per tant, pogués traduir el que volia dir per defensar-se. I és que, com ell explica, no va voler parlar en català "per no crispar més l'ambient". "Va venir una policia que sí que parlava una mica d'anglès, i li vaig preguntar per què no em tornaven l'entrada", explica. No va obtenir resposta alguna: "La policia els va dir als meus amics que entressin cap dins l'estadi i a mi em van deixar sol i em van acompanyar fora de l'estadi".

Kahl diu que la policia estava "enfadada" perquè havien "pillat un estranger amb una estelada". Explica que, un cop fora de l'estadi, el van identificar i li van tornar el DNI. " Avui no hi ha futbol per a tu", va ser tot el que li van dir. "Em van acompanyar a la sortida, jo estava paralitzat, intimidat", indica. Quan, passat un moment, va tornar a preguntar per què no li tornaven l'entrada (les localitats són nominals i, per tant, estava al seu nom), li van contestar: " Calla i marxa".

540x306 Daniel Kahl, al Camp Nou, amb l'estelada / DANIEL KAHL Daniel Kahl, al Camp Nou, amb l'estelada / DANIEL KAHL

Daniel Kahl va acabar veient el partit a la televisió des d'un bar proper al Calderón. "Sóc soci des de l'any 2001, tinc abonament al Camp Nou a la grada d'animació i mai m'havia passat res semblant", explica. De fet, comenta que ha vist tots els partits que l'equip ha jugat com a local i, malgrat que aquest any no ha fet cap desplaçament (el del Calderón era el primer) sí que anys enrere n'havia fet. "A Europa, anant amb l'estelada, mai he tingut cap problema. L'únic, quan vam anar al Bernabéu per a la Champions. Però allà ens van requisar les estelades ja a dins l'estadi i amb el partit en marxa", recorda.

Kahl ha buscat per internet si algú altre va trobar-se en la mateixa situació, i explica que ha vist que "a dues o tres persones els va passar el mateix". És per això que vol intentar parlar amb elles i amb el club, per veure què es pot fer. " Denunciar la policia em sembla ridícul. És la seva paraula contra la meva, i ells sempre es defensen", conclou.