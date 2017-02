Emery: "No ens sentim inferiors a ningú"

El tècnic del París Saint-Germain, Unai Emery, ha assegurat aquest dilluns, en la prèvia del partit de la Lliga de Campions contra el Barça, que viu el partit "com una oportunitat" per trencar l'estadística que diu que només ha guanyat un partit contra els de Luis Enrique. "Intento gaudir de cada moment, sento cada oportunitat com un tresor", ha indicat l'entrenador dels parisencs.

"No ens sentim inferiors a ningú, tenim un grup amb jugadors que vols escriure una història excepcional al PSG, individual i col·lectivament", ha afegit. I, sobre els números de Messi contra el PSG, ha dit: "Hi ha jugadors que en el passat ha fet coses excepcionals i voldran repetir-les. Nosaltres hem de tractar d'evitar-ho i treure les nostres armes, que són moltes. Però no farem canvis dràstics per això".

Emery afronta el partit d'aquest dimarts com "un repte", "una bona oportunitat de superar un esglaó contra un rival difícil". "Volem jugar contra els millors equips del món. La meva responsabilitat és ser positiu, donar confiança al grup, que està molt motivat per al partit", ha comentat. Sobre el partit, el tècnic ha indicat que "serà important la tàctica, però el més important seran els duels col·lectius i individuals". "Som dos equips que anem a buscar l'adversari per tot el camp", ha indicat.

Al costat d'Emery s'hi ha assegut Edison Cavani, qui ha admès que al principi de temporada, amb els nous mètodes del tècnic espanyol, hi van haver " dubtes" entorn l'equip, però que en aquest tram de temporada els "resultats" estan arribant. "Demà (dimarts) és un partit més, si les coses no surten com volem contra el Barça, no ho hem de llançar tot a la brossa", ha sentenciat per defensar que el PSG juga més competicions a banda de la Champions.