Les raons de Luis Enrique per no renovar amb el Barça

Luis Enrique Martínez ha atès els mitjans a la prèvia del partit de Lliga contra el Celta (dissabte, 20.45 h). La compareixença, però, ha estat marcada per la decisió de l'entrenador de no renovar el contracte amb el Barça. Decisió que va fer pública després de golejar l'Sporting.

L'encara tècnic blaugrana ha dit sentir-se "alleujat" després de fer l'anunci i que tot plegat no afectarà la rutina de l'equip. Luis Enrique assegura que la decisió és "unilateral" i que el "desgast" es deu "a l'autoexigència" d'ell mateix per millorar, dia a dia, i al fet de "no saber desconnectar".

Amb un to serè i tranquil, ha comentat que no té cap problema amb el vestidor: "al contrari, amb els anys encara tinc més bona relació amb els jugadors". Finalment ha dit que es quedarà "al marge" de la planificació de la plantilla de la temporada vinent, no ha resolt el dubte sobre si s'agafarà un any sabàtic o no, i ha conclòs que la decisió de marxar l'afecta únicament a ell, deixant oberta la porta perquè Unzué o qualsevol altre membre del cos tècnic segueixi al club.

Aquestes han sigut les raons sobre la seva decisió:

Per què ara? Ja vaig ser clar i extens després del partit de l’Sporting. És un tema que no tornaré a comentar perquè tant jo com el club vam ser prou clars.

Com creu que pot afectar al vestidor? Estem en la mateixa línia de sempre, focalitzats en guanyar partits i títols. La resta, són coses que estan allà.

Segueix sentint-se pletòric? M’agradaria ser original però estic igual. En quatre dies no perdo la força. Estic alleujat i focalitzant l’atenció en aquest final de temporada.

El Barça provoca massa desgast? No, hi ha clubs que tenen major repercussió. Aquesta és una tara que tinc jo com a entrenador. No saber desconnectar. No és una cosa general. Hi ha molts entrenadors que estan molts anys i gaudeixen el màxim de la seva professió. No és el meu cas.

Parla de desgast. Hi influeix el fet de ser culer? Això depèn de cadascú, però penso que no té res a veure els colors amb la manera com es viu la situació. És evident que hi ha un acostament sentimental, però té més a veure amb com s'exerceix la professió. Jo dono el 100% on vaig. No tinc res a penedir-me de la meva actitud ni a com m'involucro en la professió. Després els resultats van en relació a les múltiples coses que tenen a veure amb aquest esport. Soc molt autocrític amb mi mateix, aquesta és una de les claus del meu desgast.

Guardiola va dir que per entrenar al Barça cal anar a la teva. Si ho ha dit Pep, que ha estat aquí i coneix la casa, tindrà raó. El fet d’anar a la teva vol dir no fer cas de l’entorn i en això estic d’acord. Però també ho interpreto en l’s'taff' i en la presa de decisions. És alguna cosa que tots acceptem. Després els resultats diuen si has estat encertat, més o menys.

Guardiola també va dir que marxava per no prendre mal, referint-se al vestidor. No, jo no. És una decisió individual. Al contrari, penso que amb els anys encara tinc més bona relació amb la plantilla.

El seu futur? No sé què passarà. Potser la meva dona no m’aguanta a mi a casa tres anys a casa... Anglaterra? Bé, potser prefereix això que tenir-me tot el dia a casa (riu).

La decisió de marxar afecta també la resta de l''staff'? He parlat de manera individual i privada

Li agrada algun candidat a ocupar el seu lloc? No parlo de suposats ni de futuribles...

Participarà en la planificació esportiva del Barça? En quedaré al marge, clarament.