El repte de seguir sent el Barça a Europa

El vell estadi del Parc dels Prínceps no està a l’alçada de la cartera del PSG. El nou propietari qatarià ja n’hauria fet un de nou, de camp, però cal caminar amb l’Ajuntament, propietari del camp, i de moment es limiten a anar reformant-lo i a folrar-lo amb un cartell amb el lema del PSG: “Somiar encara més”. I el gran somni dels parisencs és guanyar una Champions. A París els agrada treure pit i mirar els altres per sobre l’espatlla, amb aquella fatxenderia arrogant tan parisenca, però quan roda una pilota, van per darrere. De Barcelona, per exemple.

Els duels entre el Barça i el PSG ja s’han convertit en un clàssic modern de la Champions. L’anada dels vuitens de final de la Champions (20.45 h / TV3 i Antena3) exemplifica a la perfecció la nova Champions. Ja no hi ha l’encant d’aquells duels d’abans en què el rival era desconegut. Ara, els PSG, Manchester City o Arsenal són més coneguts que l’Osasuna. I si el tècnic és Unai Emery, un dels entrenadors més castigats per Messi, la sensació de rutina encara es fa més gran. Però és un parany. El Barça hi arriba amb baixes, cansat, i el PSG no vol aturar-se fins guanyar un dia la Champions. De diners, no els en falten, malgrat que aquest any, el primer del tècnic basc, els resultats no acaben d’arribar i ni tan sols lideren la Lliga, on pateixen darrere d’un Mònaco formidable. A més, Thiago Silva, puntal defensiu, serà baixa per sorpresa i segurament jugarà un noi amb pocs minuts, Kimpembe, un internacional sub-21 de pare congolès i mare haitiana. El futbol, de vegades, obre les portes de París als nois de barriada. “Tothom vol jugar aquests partits, però pocs poden -va dir el blaugrana André Gomes, excitat pel retorn de la Champions-. Ara la cosa és molt seriosa, només queden grans equips”, va afegir el portuguès, que es va mostrar molt ambiciós en la roda de premsa.

Emery, sense por

El Barça ja ha jugat sis cops en els últims quatre anys amb el PSG, tres cops a París i tres a Barcelona. “Però aquest és el PSG més ordenat, més disciplinat”, va dir Luis Enrique per lloar la feina d’un Emery que ja s’havia enfrontat en Champions contra el Barça amb l’Spartak de Moscou, durant el seu curt pas per Rússia. El basc, però, només ha guanyat un cop l’equip blaugrana -amb el Sevilla-, mentre que ha encadenat sis empats i 16 derrotes amb l’Almeria, el València, l’Spartak o el Sevilla. “No ens sentim inferiors a ningú”, va dir Emery, que té el dubte de Pastore i haurà de decidir si fa jugar Di Maria o Draxler en atac acompanyant el gran referent, Cavani. “Esclar que ens vindran a buscar, ells són un bon equip i serà un gran partit”, va dir Luis Enrique, més tranquil que no pas un Emery que estava excitat: “És una bona oportunitat per a nosaltres per fer història. És una eliminatòria molt bonica. Juguem contra el millor equip d’Europa o del món. La clau són els duels col·lectius i individuals. La tàctica és important, però el talent individual dels jugadors pot ser desequilibrant”. Curiosament, el PSG mai ha perdut en uns vuitens de final, però tot just ha jugat un sol cop les semifinals de la Champions, el 1995, quan va eliminar per primer i únic cop el Barça.

Sense Arda Turan, Javier Mascherano i Aleix Vidal, Luis Enrique sí que podrà disposar de Piqué per acompanyar al centre de la defensa un Umtiti que va marcar al Parc dels Prínceps amb el Lió fa tres anys. Als laterals tornaran Sergi Roberto i Jordi Alba. El principal dubte serà al mig del camp. Amb Busquets i Iniesta segurs, el tercer home podria ser tant Ivan Rakitic com André Gomes o Denis Suárez. I al davant, un trident que, segons va explicar Thiago Silva abans de ser baixa, s’ha d’aturar “resant molt”. Serà un partit per pregar i somiar en què el favorit, esclar, és el Barça. “Cal jugar sense pensar en el partit de tornada i pensant que no hi ha més bon resultat que guanyar el partit aquí. Aquest és el nostre objectiu”, va dir desafiant Luis Enrique, que accepta el repte d’arribar a Cardiff.