L'Athletic Club, un rival incòmode per recuperar la regularitat

Malgrat que encara s’ha de disputar tota la segona volta, el Barça afronta les jornades com si fossin finals. Els blaugranes han deixat escapar molts punts en el primer tram de la competició i tenen el Madrid a quatre de distància. Quatre punts que poden pujar fins a set si els blancs guanyen el partit ajornat contra el València. A la Ciutat Esportiva mantenen el discurs que “queda molta Lliga”, però l’entrenador reconeix que a l’equip li ha faltat “regularitat”. Els dos punts que es van escapar del Benito Villamarín diumenge passat -un empat en un dels pitjors partits de la temporada- han compromès encara més les aspiracions de revalidar el títol, que passen per no fallar aquest dissabte a la tarda contra l’Athletic (16.15 h, beIN LaLiga).

L’equip que entrena Ernesto Valverde arriba al Camp Nou amb ganes de revenja després de caure eliminat de la Copa a mans del Barça. És un rival incòmode que acostuma a complicar la vida als blaugranes i que promet partits igualats, encara que faci 15 anys que els lleons no guanyen a Barcelona. “Ens coneixem molt bé. Sempre ens fan treballar, sempre ens pressionen a dalt per intentar dificultar la sortida de pilota. Cal superar aquests problemes, i si se supera la pressió apareixen espais”, apuntava Luis Enrique a la prèvia. L’entrenador demanava actitud i concentració en aquest tram de la temporada, que serà “dur” arran de l’acumulació de partits: un cada tres dies, des del 5 de gener fins al 19 de febrer, abans de tenir una setmana neta, sense partit el dimecres.

Per si jugar contra l’ Athletic Club no fos prou complicat, la sort ha volgut que el partit caigués enmig de l’eliminatòria de Copa contra l’ Atlètic de Madrid, que sembla encarada després del partit d’anada (1-2 al Calderón) però que encara no està resolta. La previsió és que Luis Enrique no faci gaires canvis en l’equip titular i situï tota l’artilleria sobre la gespa, amb els únics dubtes de qui jugarà al mig del camp.

Pendents d’Iniesta i Busquets

El Barça segueix tenint dues baixes importants: Iniesta i Busquets, uns futbolistes en el tram final de la recuperació i que aquest divendres ja es van entrenar amb els companys. Els futbolistes són dues peces clau al mig del camp i avui mateix podrien rebre l’ alta mèdica. De totes maneres no jugarien d’inici i en el millor dels casos disputarien uns minuts a la segona part. L’altre futbolista lesionat és el lateral Digne, que també es va entrenar amb l’equip.

L’Athletic, al seu torn, arriba al Camp Nou sense els lesionats Kepa, Sabin i Elustondo i sense Etxeita i Mikel Rico per decisió tècnica.