La semifinal més atractiva i asfixiant

Un partit entre el Barça i l’Atlètic de Madrid és sinònim de futbol en estat pur, de brega al camp i d’emoció a la graderia. I gràcies a la Copa del Rei, aquest febrer n’hi haurà ració triple, ja que s’hi haurà de sumar el partit de Lliga. Blaugranes i matalassers van quedar aparellats al sorteig de semifinals, que es resoldran les dues primeres setmanes de febrer, començant el dimecres 1 al Calderón (21 h, GOL). “Serà d’aquelles rondes que es decidiran per petits detalls. És important poder marcar un gol fora de casa”, va apuntar el blaugrana Sergi Roberto. L’altra eliminatòria la disputaran el Celta i l’Alabès, que disputaran el primer partit el dijous 2 a Balaídos (21 h, GOL).

Per als amants de les boles fredes i calentes, el sorteig va adjudicar el rival més dur possible per a un Barça que es troba en mig d’una marató de partits i que no tindrà una setmana de descans -sense partit en dimecres- fins a mitjans de febrer. Però serà un descans efímer, perquè aquell cap de setmana tornarà a jugar precisament contra l’Atlètic de Madrid en partit de Lliga. “Portem molts anys jugant contra ells, són un rival que coneixem bé -va afegir Sergi Roberto després del sorteig-. Encara que l’eliminatòria sigui a doble partit, sabem que ens exigiran al màxim”.

L’eliminatòria es començarà a disputar dimecres vinent al Calderón i es resoldrà dimarts a la nit al Camp Nou (21 h). Entremig, els blaugranes rebran la visita de l’Athletic Club (dissabte 4, 16.15 h) i, posteriorment, visitaran el camp de l’Alabès el dissabte 11 -els vitorians van derrotar el Barça al Camp Nou en la tercera jornada-, aniran a París per disputar l’anada dels vuitens de final de Champions (dimarts 14) i després rebran el Leganés (diumenge 19). Llavors vindran uns dies de descans abans de tornar a la rutina del diumenge-dimecres enfrontant-se novament a l’Atlètic de Madrid, l’Sporting, el Celta, el PSG, el Dépor i el València.

Un mes de rotacions

El Barça ha recuperat sensacions amb el canvi d’any i es mira la temporada amb molt més optimisme que no pas al desembre. L’equip ha retallat distàncies respecte a un Madrid que sembla que comença a acusar el desgast físic, i els resultats positius han arribat al conjunt que entrena Luis Enrique. L’única pega són les lesions, especialment les de Busquets i Iniesta, que han condicionat el joc al mig del camp i han forçat el tècnic a fer rotacions recorrent al fons d’armari que li va proporcionar la secretaria tècnica en el mercat d’estiu. Però fins i tot en aquest punt sembla que el vent bufa a favor del Barça.

L’entrenador ha repartit els minuts al mig del camp entre Mascherano, Denis, Arda, Rakitic i André Gomes, ha donat descansos quan ha pogut als membres del trident -menys Messi, que menja a banda- i ha recuperat futbolistes com Mathieu i Aleix Vidal a la defensa. Les rotacions, claus per disminuir el risc de lesions i aconseguir que els futbolistes arribin frescos a final de curs, han estat el pa de cada dia del mes de gener. De fet, en els tres últims partits només dos futbolistes han disputat tots els minuts, Messi i Umtiti. La resta han gaudit de descans, ja fos quedant-se a la banqueta o sent substituïts. A més a més, està previst que Iniesta i Busquets puguin reincorporar-se al grup i estar llestos, si no per a l’anada, per a la tornada.

Al Calderón, la Copa es mira amb esperança, perquè és el títol més assequible per a l’equip que entrena Simeone. L’Atlètic de Madrid ha perdut gas a la Lliga i ha tancat la primera volta amb 35 punts, a vuit del líder, el Reial Madrid, que a més té un partit pendent. Mentrestant, a la Champions, tot i que el rival és teòricament assequible (Bayer Leverkusen), els matalassers tot just són a la ronda de vuitens de final.

Estadístiques favorables

No serà, ni de bon tros, la primera vegada que el Barça i l’Atlètic de Madrid es vegin les cares a la Copa del Rei. Fins ara han jugat 44 partits, 21 eliminatòries a doble partit i dues finals -cadascun n’ha guanyat una-. Són enfrontaments sempre emocionants que prometen una mitjana de gairebé quatre gols per partit. Fins ara, les estadístiques són lleugerament favorables als blaugranes, que han superat 12 eliminatòries.

Barça i Atlètic de Madrid es juguen un lloc per a la gran final que, això sí, no es disputa fins a l’últim cap de setmana de maig. Qui passi també serà favorit per aixecar el títol. En el cas blaugrana, en suma 28 i podria aconseguir el tercer consecutiu, una fita que no aconsegueix des dels anys 50, amb el mític equip de les Cinc Copes.