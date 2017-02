Una setmana de parèntesi per agafar l’última embranzida

“Entrenar-nos, no ens hem entrenat gens. Hem estat jugant partits de competició, sense parar, pim-pam, cada dos dies”. Luis Enrique només pretenia respondre a una pregunta d’un periodista però, indirectament, va acabar apuntant una de les claus del moment actual que viu el Barça: la cadena de partits consecutius que acumula l’equip a aquestes altures de temporada, que no li ha deixat marge per a res més que no fos recuperar-se entre duel i duel.

Des de Nadal, l’equip blaugrana no ha disposat de cap espai tranquil que no estigués afectat per una ressaca de partit o per la prèvia del següent. Les eliminatòries de Copa del Rei i el retorn de la Champions amb la ronda de vuitens de final no han deixat cap forat al calendari per aturar-se a agafar aire i agafar, també, perspectiva. El cos tècnic no ha tingut cap possibilitat de fer grans sessions d’entrenament per polir aquells aspectes que estaven començant a trontollar després dels primers ensurts.

Per primer cop en els últims quatre mesos, el Barça ha gaudit aquests dies d’una setmana neta entre partit i partit, que vol dir que ha tingut set dies entre el duel contra el Leganés al Camp Nou i el que jugarà diumenge al Vicente Calderón davant l’Atlètic de Madrid (16.15 hores). Són dos partits de la mateixa competició, que no han reclamat cap canvi de xip per ubicar el nou escenari -Copa o Champions-, i que han donat als jugadors més de 72 hores de recuperació. Una situació anormal per als futbolistes del Barça, que ni tan sols van poder desconnectar quan la Lliga s’anava aturant entre setembre i novembre perquè havien d’anar amb les seves seleccions.

540x306 Patró d'una setmana d'entrenament amb dos partits o un partit / ARA Patró d'una setmana d'entrenament amb dos partits o un partit / ARA

Des de Nadal, el Barça ha disputat 14 enfrontaments en només 45 dies, cosa que deixa una mitjana d’un partit cada 3,2 dies. És, de fet, la mateixa proporció que ha hagut d’assimilar la plantilla des de mitjans de novembre, quan es va produir l’última aturada FIFA. Aleshores, l’equip va fer front a un tram de 10 partits en 32 dies. “Quan hi ha aquests cicles curts [de jugar cada tres dies], hi ha entrenament postpartit, que és recuperació per als que juguen i càrrega de treball per als que no, en grups reduïts, i la sessió de prepartit, que no és un moment per treballar res a nivell tàctic, més enllà de l’estratègia, que és una cosa molt puntual”, exposava Luis Enrique molt gràficament, per mirar de contextualitzar les dificultats amb què ha conviscut l’equip les últimes setmanes.

El rival aprofita el desgast

En aquesta voràgine de partits, a la qual s’han de sumar els viatges, que alteren el descans dels jugadors en els casos en què arriben de matinada a l’aeroport de Barcelona, el Barça ha topat amb adversaris que l’han anat posant cada cop més al límit, atacant-lo en aspectes del joc en què l’equip s’estava mostrant més vulnerable, com ara la sortida de pilota o el control del joc en fase de progressió. “Fa anys era una bogeria pressionar-nos a dalt, es titllava d’ingenu a qui ho feia, i ara la majoria d’equips estan decidint fer-nos això. I som nosaltres els que hem de buscar solucions per superar-los”, va dir Luis Enrique fa un mes, en resposta a aquesta qüestió.

“Desconnectar i carregar piles”

Des de fora, s’ha insistit en la necessitat de trobar aquesta solució a cop d’entrenaments tàctics i amb alineacions més populars, però des de dins s’ha parlat en altres termes: reajustar el manual de joc i recuperar la confiança per dur-lo a terme encertadament. I, per això, calia més fer un parèntesi futbolístic que un intensiu. “Tenim una setmana neta per desconnectar una mica d’això i tornar a carregar piles i estar el millor possible per al que ve”, deia Andrés Iniesta minuts després del 2-1 contra el Leganés. El manxec estava desitjant tenir, per primer cop en molts mesos, una setmana de recuperació completa que no hagués de recórrer a les rotacions de l’entrenador. I, fins ara, l’equip s’ha anat movent dins el marge límit de les 72 hores de recuperació, el mínim fisiològic per recuperar-se de l’esforç de jugar un partit de futbol, en què hi ha decisions constants, en un ambient complex i canviant, de 22 jugadors i grans dimensions, en què es pateixen contusions i un gran desgast muscular i articular.

Fatiga tàctica

Quan l’àrbitre xiuli l’inici al Calderón, l’equip vindrà de més de 160 hores sense competir. El descans físic no li anirà malament a la plantilla, però el més urgent era agafar oxigen emocional i mental, perquè la fatiga col·lectiva era cognitiva. L’equip estava sec d’idees i bloquejat per les prestacions irregulars. “La fatiga més important en el futbol és la tàctica, no la física”, afirma José Mourinho, que sempre insisteix en el desgast psicològic que pateix el futbolista quan ha d’estar altament concentrat cada tres dies. També ho ha verbalitzat repetidament Pep Guardiola, que sempre apunta que és la ment, els companys, l’ordre al camp i no les cames el que mou els futbolistes, especialment quan les coses van bé.

I l’últim mes no ha sigut, precisament, un mes de reforç positiu per al futbol dels blaugranes, que han viscut situacions d’estrès absolut i amb l’angoixa d’haver de sumar els tres punts sí o sí -o haver d’evitar l’eliminació-. En situacions difícils, aferrar-te a un pla conegut rebaixa el desgast i permet trobar situacions còmodes per al jugador. En cas contrari, augmenta la desconfiança i l’ansietat. “Estem fent tot el possible per capgirar això”, deia Gerard Piqué en un acte de pàdel, dilluns.

Vida sense l’escut

Allunyats dels camps de futbol i vestits de carrer és com s’han deixat veure la majoria de blaugranes aquesta setmana. La plantilla ha aprofitat la treva competitiva que ha donat el calendari per atendre diversos compromisos promocionals que tenien a l’agenda, i que en alguns casos havien ajornat després de perdre contundentment a París, com el viatge de Leo Messi a Egipte. També han sigut dies per a viatges o plans familiars. Luis Suárez ha fet una escapada a la neu amb la família, un pla similar al de Rafinha, i Neymar va compartir a Instagram una fotografia amb el pilot Lewis Hamilton. Plans poc futbolístics per renovar les energies i agafar embranzida per al que ve.

I el que ve és un Atlètic de Madrid que va guanyar dimarts a la Champions davant el Bayer Leverkusen per 2-4, amb una actuació poderosa, sobretot al contraatac. Semblava un avís del que pot trobar-se el Barça diumenge, que permetrà mesurar fins a quin punt s’ha pogut posar el comptador a zero aquests dies sense jugar. Avui parlarà Luis Enrique, qui més haurà agraït el descans.