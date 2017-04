El somni americà d’Andrés Iniesta

El futur d’Andrés Iniesta al Barça és una incògnita. El migcampista manxec acaba contracte el 2018 i no té gens clar si renovar amb el conjunt blaugrana o provar fortuna en un altre país. Vol seguir jugant. Creu que té corda per seguir sent protagonista als terrenys de joc i per això té el dubte de si continuar al club de la seva vida o buscar-se les garrofes en una competició de menys nivell però que li permeti allargar la seva carrera esportiva. La Major League Soccer dels Estats Units seria aquesta competició, i no és descartable que, en el cas d’acabar marxant, la sortida es produeixi aquest mateix estiu.

A Iniesta el van agafar “en fred” quan li van preguntar sobre la renovació a la prèvia del partit contra la Juve. Els dubtes sobre el seu futur venen de lluny i fa un mes havia decidit aparcar el tema fins a final de temporada. Deia, llavors, que el seu desig era “retirar-se al Barça”, però també apuntava que en cap cas volia “seguir per seguir”. Ahir mantenia aquesta tesi. “Al final de temporada es valoraran moltes coses i a partir d’aquí ja ho anirem veient. No han canviat ni el meu desig ni la meva il·lusió, però ara no és el moment de dir-ho”.

Per ara tot són possibilitats. Però és que el futur immediat també és ple d’incerteses. “Iniesta vol jugar i es planteja seriosament marxar. Ara mateix la renovació està al 50%”, comenten des del seu entorn, i afegeixen que la proposta més seductora arribaria del mercat nord-americà, on seguiria les passes d’altres exblaugranes com Henry i Villa. No és tant una qüestió econòmica com de protagonisme, afegeixen. De sentir-se important al club, sigui el que sigui. “Luis Enrique planificava amb Iniesta el mateix que amb Xavi -afegeixen-. Dir-li que jugaria menys i gestionar estratègicament els minuts. Amb el nou entrenador… no se sap”.

Una d’aquestes incerteses és, precisament, el nom del nou tècnic. Després de remuntar contra el PSG, al vestidor es treballava amb la tesi que l’escollit seria l’ajudant de Luis Enrique, Juan Carlos Unzué. Però a l’espera de l’eliminatòria contra la Juve i amb la possibilitat que el Madrid guanyi la Lliga i la Champions -amb la consegüent sacsejada a l’entorn que això suposaria-, han tornat els cants de sirena que parlen del fitxatge d’Ernesto Valverde.

Cada vegada menys minuts

L’altre gran dubte són les lesions. A punt de fer 33 anys, l’historial és llarg i cada vegada necessita dosificar-se més. El curs 2013/2014, amb Tata Martino a la banqueta, Iniesta va jugar el 88% dels partits amb el Barça (52 de 59) i el 69% dels minuts (3.683). L’any següent, amb Luis Enrique, el percentatge va baixar fins al 70% de partits (42 de 60) i el 54% de minuts (2.924). Aquesta temporada les xifres han baixat encara més, fins al 61% dels partits (31 de 51) i el 38% de minuts (1.753). Si bé és cert que Iniesta va estar sis setmanes de baixa per la lesió traumàtica a València, la tendència és que jugui cada cop menys.

Andrés Iniesta ha passat més de mitja vida a Barcelona. Va aterrar a La Masia amb 15 anys i té la vida feta a Catalunya. Per això sempre ha semblat difícil que acabi deixant el club de la seva vida. El temps dirà si pesa més el cap o el cor. Si seguir al Camp Nou o viure el somni americà.