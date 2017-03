El “successor” Verratti s’avalua al Camp Nou

En diversos mitjans francesos i sense ser conscient de l’impacte que tindrien les seves paraules, Matuidi va deixar anar que en una interrupció del partit d’anada al Parc dels Prínceps, Andrés Iniesta li havia confessat que creia que Marco Verratti seria el seu successor. L’italià era a terra quan el migcampista francès va punxar el blaugrana amb relativa innocència -“Aquest serà el teu successor”, relaten que va comentar Matuidi a Iniesta- i va trobar-hi la confirmació del blaugrana -“Sí, és el que penso”, va respondre el manxec-. La reconstrucció de l’escena va servir, dies després, per obrir el debat sobre l’estil a Can Barça i sobre la idoneïtat del perfil de migcampistes fitxats en comparació amb la marxa de Thiago Alcántara, primer, i Xavi Hernández, després.

Aquesta nit, en paral·lel a l’intent de remuntada, el Camp Nou buscarà moments per examinar si aquest Verratti pot ser, o no, el pròxim Iniesta o el pròxim Xavi. És un dels migcampistes que fa més passades a Europa (99,7 per partit, de mitjana) i és, juntament amb Motta, qui acostuma a portar el rellotge i la brúixola del PSG.

Durant la campanya electoral, va ser el fitxatge amb què el candidat Agustí Benedito, que assegurava que havia detectat “disponibilitat” en el seu entorn per intentar un traspàs que el club francès no volia ni negociar, va mirar de guanyar suports.