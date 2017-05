El tècnic Xavi Llorens anunciarà aquest dimarts que plega

Xavi Llorens anunciarà aquest dimarts al migdia que posa punt final a la seva etapa al capdavant del primer equip femení del Barça. El club blaugrana ha previst una roda de premsa a partir de les 13 h a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on el tècnic, que estarà acompanyat de les capitanes de la plantilla, donarà més detalls del seu adeu. En concret, explicarà quines seran les seves pròximes funcions en el nou rol que executarà al Barça, dins del projecte de La Masia 360, la seva nova destinació.

Després d’onze anys al càrrec, Llorens tancarà l’etapa al femení en la que podria ser la seva millor temporada: va aconseguir l’accés històric a les semifinals de la Champions -una fita que no s’havia aconseguit mai- i està en disposició de guanyar dos títols, la Lliga Iberdrola i la Copa de la Reina. Una victòria contra l’Atlètic de Madrid dissabte al Miniestadi (17.15 h, Gol) resoldria el campionat a favor de les blaugranes, després d’una remuntada que ha desfet l’avantatge que les matalasseres havien acumulat durant mesos al capdavant de la classificació. La Copa, que va ser el primer gran títol que Xavi Llorens va aixecar com a tècnic -quan l’any 2011 un gol a la pròrroga d’Olga Garcia va servir per tombar l’Espanyol a Las Rozas- es disputarà entre l’últim cap de setmana de maig i el primer de juny, a les mateixes instal·lacions de la Federació Espanyola de Futbol, a Madrid.