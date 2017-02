Els dits assenyalen Gil Manzano, l'àrbitre del Vila-real - Madrid

L'arbitratge de Gil Manzano en el Vila-real - Reial Madrid va ser polèmic. Els locals van queixar-se, i molt, perquè consideren que la remuntada blanca es va veure afavorida pel col·legiat extremeny, que va considerar penal unes mans involuntàries de Bruno (en l'acció que va acabar amb l'empat a dos) i va obviar una falta al mig del camp en la jugada del 2-3.

El partit va ser calent i Fran Escribá, entrenador del Vila-real, va ser expulsat per protestar l'àrbitre. Però la cosa no va acabar aquí. El blaugrana Gerard Piqué va utilitzar la xarxa per carregar amb duresa contra l'estament arbitral, a qui acusa d'afavorir el Reial Madrid en detriment del Barça, i el president dels groguets va assegurar que Gil Manzano havia marxat de l'Estadi de la Ceràmica "amb bosses del Reial Madrid".

El tuit de Piqué

No van passar gaires minuts des que es va acabar el partit que Gerard Piqué va sortir a la càrrega. El central del Barça acostuma a ser dels que utilitza les xarxes per dir què pensa i, just després del Vila-real - Madrid va fer un tuit en què assegurava que el tracte que rebia el seu equip i l'etern rival no eren el mateix. "Contra els mateixos equips. Vuit punts. Vuit i tal", deia el futbolista, adjuntant retalls de premsa de Madrid "per si algú dubte".

Contra los mismos equipos. 8 puntos. 8 y tal. Los recortes son de prensa de Madrid por la duda. pic.twitter.com/nZUDgrjuVd — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 de febrer de 2017

Piqué va utilitzar fotografies dels partits del Barça i del Madrid contra el Màlaga i el Vila-real, queixant-se que les decisions dels col·legiats –al seu entendre– havien perjudicat els blaugranes (havien deixat de sumar quatre punts) i havien afavorit els blancs (que n'haurien sumat quatre més).

"Em sorprendria si ho hagués fet Messi. Però venint de Piqué… ja el coneixem" Sergio Ramos Capità del Reial Madrid

El comentari de Piqué va trobar resposta ràpida per part de Sergio Ramos, el capità del Reial Madrid. "Em sorprendria si ho hagués fet Messi. Però venint de Piqué… ja el coneixem".

L'acusació de Fernando Roig

Tampoc es va mossegar la llengua Fernando Roig, el president del Vila-real. En l'entrevista postpartit a Movistar+ va dir que "es parlarà de la reacció del Madrid però no de com s'ha produït", insistint que el penal havia estat "injust".

"Gil Manzano i els seus assistents han sortit de l'estadi amb bosses del Reial Madrid. Això no està bé, em sembla a mi" Fernando Roig President del Vila-real

Però més contundent va ser després, en una entrevista a la Cope, en què va acusar la tripleta arbitral de marxar de l'estadi amb bosses del rival. "Gil Manzano i els seus assistents han sortit de l'estadi amb bosses del Reial Madrid. Això no està bé, em sembla a mi".