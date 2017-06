Els últims cinc minuts són una mina per al Madrid

Si sou culers aquesta escena us sonarà: surts del cine diumenge a la tarda, treus el mode avió del mòbil, i en algun dels teus grups de WhatsApp hi ha bullici. El Madrid no guanya i només falten 20 minuts. No les tens totes però entres en un bar, va, que encara en traurem alguna cosa. Minut 75 i el Madrid no guanya, minut 80 i encara punxa, minut 85 i ja quasi ho tenim... Però al final el gol cau, i te’n vas a casa emprenyat per un partit que no tenies previst veure. Que el Madrid sempre guanya a l’últim minut és un d’aquells mantres que tot aficionat del Barça ha recitat alguna vegada, però què hi ha de real en aquesta percepció històrica dels culers?

Hem analitzat totes les Lligues de Primera des del 1960 amb la finalitat de posar llum a aquesta percepció barcelonista. L’exercici consistia a comparar el signe dels partits en tres moments diferents respecte del resultat final. És a dir, veure qui guanyava o si hi havia empat en el minut 75, en el 80 i en el 85, i comparar-ho amb el signe final. D’aquesta manera hem pogut elaborar un balanç de punts guanyats/perduts en els últims minuts partint de cada un d’aquests tres moments. Per exemple, si un equip perd un partit fins al minut 87 però acaba marcant l’empat abans d’acabar, això li suposaria un +1 en aquest balanç. Per contra, l’equip que guanyava i acaba empatant restaria 2 punts.

67 Punts El Madrid ha sumat 67 punts gràcies a la seva gestió dels últims 5 minuts de partit.

El resultat confirma la fatídica percepció dels culers: el Madrid és l’equip que més punts guanya en els últims minuts de partit, i amb molta diferència. Els blancs s’han embutxacat 67 punts en els últims 5 minuts de partit durant tots aquests anys, molt lluny dels 31 del València i dels 29 del Betis i de l’Athletic de Bilbao, que són els següents equips més beneficiats. El resultat ens diu una altra cosa: històricament el Barça ha gestionat malament els trams finals de partit. El Barça té un balanç de només +3 punts, i s’ha situat en valors positius únicament gràcies al fet que aquesta temporada ha sumat 6 punts més dels que ha perdut a última hora. Si féssim una Lliga dels últims 5 minuts de partit entre tots els equips que han jugat més de 500 partits a Primera Divisió en tots aquests anys, el Barça quedaria a la meitat baixa de la taula. D’entre els equips més o menys importants només la Reial Societat quedaria en més mal lloc: els donostiarres tenen un balanç de -9 punts des del minut 85 de partit. L’Espanyol té un +10.

540x332 Balanç de punts guanyats o perduts a l'últim tram del partit des de 1960 fins avui Balanç de punts guanyats o perduts a l'últim tram del partit des de 1960 fins avui

El doble de punts

Si tirem una mica endarrere i ens mirem els resultats d’aquest balanç a partir del minut 80 i a partir del minut 75, el Barça millora. De fet, en la Lliga de l’últim quart d’hora de partit el Barça ja seria segon, tot i que amb menys de la meitat de punts que el Madrid. Crida molt l’atenció el fet que com més s’acosta el final del partit més diferència hi ha entre els dos equips. Si ens mirem el balanç des del minut 75, el Madrid obté més del doble de punts que el Barça; des del minut 80 en guanya quatre vegades més, i des del minut 85, més de vint vegades més.

540x306 Evolució del balanç a partir del minut 85 Evolució del balanç a partir del minut 85

Hi ha una altra pregunta important per respondre: com canviaria el palmarès de la Lliga si escapcéssim els últims minuts de partit? La resposta més contundent és que el Barça hauria guanyat dues Lligues més si els partits s’haguessin acabat al minut 85. En total, 8 campionats haurien canviat de mans, i les Lligues 70/71, 76/77 i 83/84 haurien passat a mans blaugranes, però mai provinents del Madrid. En canvi, el Madrid hauria guanyat una de les Lligues del Barça: la primera de Tenerife (temporada 1991/92). El Madrid no deixaria de guanyar Lligues fent aquest càlcul, sinó que encara n’obtindria una més. D’entre els canvis de mans més sonats destaca el de la Lliga 2002/03, en què els blancs van resistir davant de la sorprenent Reial Societat de Kovacevic, Nihat, Karpin i un jove Xabi Alonso. Aquell any el Madrid va guanyar el títol amb dos punts de marge sobre la Reial (78 a 76), però sense els últims 5 minuts finals de partit la Reial s’hauria embutxacat còmodament aquell títol per 8 punts de diferència.

315x724 Canvis de campió si no es tenen en compte els gols en els últims 5 minuts de partit Canvis de campió si no es tenen en compte els gols en els últims 5 minuts de partit

Les Lligues que haurien canviat de mans fent el balanç a partir del minut 80 són exactament les mateixes, però si fixem la mirada en l’últim quart d’hora de partit el Barça encara es veu més perjudicat en el palmarès. Si els partits s’haguessin acabat al minut 75 el Barça tindria 4 Lligues més de les que té, i en aquest cas sí: algunes vindrien de mans del Madrid. Concretament, una de les Lligues de la Quinta del Buitre (temporada 1988/89), la primera de Cruyff a la banqueta del Barça. El Madrid va sumar aquell any 62 punts, i el Barça es va quedar amb 57. Sense el quart d’hora final de partit el Barça hauria sumat els mateixos punts, però el Madrid s’hauria quedat amb 56. Un altre títol de més que tindria el Barça i de menys que tindria el Madrid és el de la Lliga 2006/07, recordada sobretot pel gol de Tamudo al Camp Nou a la penúltima jornada del campionat en un derbi amb l’Espanyol, que combinat amb un de gairebé simultani de Van Nistelrooy a la Romareda va deixar el títol molt ben encarat per al Madrid. La Lliga del tamudazo el Barça l’hauria guanyat còmodament, amb 5 punts d’avantatge, si el Madrid no hagués sumat els 8 punts que va aconseguir en l’últim quart d’hora de partit.

Intercanvi de papers als 90

Gairebé sempre durant aquests anys el Reial Madrid ha sigut un equip guanyador als últims minuts, però l’evolució temporal comparada entre Barça i Madrid dibuixa clarament un període en què els papers es van girar. Durant la dècada dels 90 el Reial Madrid va passar una època en què va arribar a perdre més punts per temporada dels que mai ha perdut el Barça en tots aquests anys. Una espècie de forat que va quedar ràpidament superat en anys posteriors.

La mala tradició del Barça al tram final del partit s’ha trencat aquest any, en què ha sumat fins a 6 punts en els últims 5 minuts. Des del 1960 només en la Lliga 1996/97 (la segona amb el format de tres punts per victòria) el Barça havia sumat tants punts en els últims minuts de partit. Aquesta temporada el Barça ha guanyat a les acaballes a Mestalla, al Calderón i també a casa contra el Leganés, i ha arrencat un punt a última hora als camps del Betis i del Vila-real. I cal tenir en compte que encara hi ha un altre partit que el Barça ha guanyat a última hora que no compta en aquest balanç: Messi va marcar el 2 a 3 al Bernabéu al descompte, però aquests punts no se sumen en aquest balanç, ja que al minut 85 el Barça encara guanyava per 1 a 2. En canvi sí que resten els dos punts que el Madrid va prendre al Barça al Camp Nou a la primera volta. En total +6 per al Barça. El Madrid aquesta temporada s’ha quedat només amb un balanç de +1: ha perdut gairebé els mateixos punts que ha guanyat. De fet, l’equip que més s’ha vist afavorit pels trams finals de partit en la temporada 2016/17 és el Sevilla, que ha esgarrapat fins a 11 punts a partir del minut 85.