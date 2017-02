El vestidor del Barça no tira encara la tovallola a la Champions

L’endemà de la derrota del Barça al Parc dels Prínceps, els futbolistes del primer equip van decidir cancel·lar els actes promocionals que tenien per a aquesta setmana. Ni es veien amb cor de fer declaracions ni volien fer valoracions públiques. La ferida era massa gran. Un dels que tenia un acte era Luis Suárez, i l’uruguaià també va valorar la possibilitat de fer-se enrere. Però va decidir donar la cara i anar a l’acte de cloenda del projecte Relats Solidaris de l’Esport. Una compareixença que es va convertir en una roda de premsa monopolitzada pel naufragi al camp del PSG. “Sincerament, si l’acte hagués sigut l’endemà [dimecres] o dijous, potser l’hauria cancel·lat. Però amb el pas del temps ho vas assumint. No hem de donar la cara només en els moments bons, també en els dolents. I penso que no tinc res a amagar”, va argumentar el davanter.

La derrota per 4-0 ha deixat el Barça a un pas de l’eliminació de la Champions. L’equip necessita una remuntada que no s’ha produït mai en la història de la competició per passar als quarts de final. En cercles íntims, al club es reconeix que la possibilitat de capgirar l’eliminatòria és pràcticament nul·la. Però existeix una mínima opció, i és a la que s’agafa Luis Suárez, convertit en portaveu d’un vestidor “unit” i que no tira encara la tovallola.

“El missatge és clar: confiança en nosaltres mateixos. Hem fet història guanyant triplets, però si volem fer història com a equip, hem de capgirar una eliminatòria com aquesta -va dir Suárez-. Estem capacitats per fer-ho”.

La derrota va obrir la caixa dels trons i va assenyalar tots els estaments del club. “Els culpables som tots. No es pot individualitzar només en una persona”, va afegir, conscient que els dards apuntaven futbolistes, direcció esportiva i entrenador. A aquest últim, segurament amb més força que mai. “Em pregunteu molt per ell i no ho entenc”, va etzibar Suárez a l’enèsima pregunta sobre si l’equip c onfiava en el tècnic o si pensaven que seguiria al club: “No hem perdut la confiança en ell, tot el contrari. Amb ell hem disfrutat molt i ara estem patint junts”.

Suárez va negar que s’hagués fet cap r eunió d’urgència amb el tècnic -“És mentida, i em molesta especialment que es publiquin aquestes coses que no són veritat”, va dir- i va afegir que no li tocava parlar de si seguirà un any més a la banqueta: “Ja és prou gran i madur per saber què ha de decidir o fer”. El missatge, doncs, d’unitat i de confiança de cara al que queda de temporada i al partit de tornada. “Què necessitem? Bé, marcar gols…”, deia Suárez, que va fer somriure l’auditori. “Som conscients que no vam fer un bon partit. Si volem capgirar l’eliminatòria l’hem de començar a guanyar des de l’escalfament. Si marquem dos gols en vint minuts o a la primera part, potser la dinàmica pot canviar”, va afegir.

54.710 euros per combatre el PKU

La 12a edició dels Relats Solidaris recaptava fons per lluitar contra la fenilcetonúria (PKU). En total s’han aconseguit 54.710 euros. El padrí de la 13a edició serà el pilot Marc Márquez i els diners aniran a l’ Associació Esclat.