Bartomeu referma la implicació del Barça en la lluita contra el racisme en una visita a la Unesco

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha aprofitat la seva estància a París per acompanyar l'equip als vuitens de final de la Champions per reunir-se amb els representants de la Unesco. Durant poc més d'una hora, el màxim dirigent blaugrana ha estat conversant amb tres alts executius de la Unesco, remarcant el suport del Barça a la campanya de conscienciació 'Sense respecte no hi ha joc' que ha impulsat l'organisme, conjuntament al grup PRISA, per lluitar contra el racisme i la discriminació al futbol.

La trobada ha permès explorar possibles acords de cooperació de cara al futur, a través de la Fundació del Barça. Bartomeu ha explicat els eixos del Pla Estratègic fixat fins el 2021, en els quals es posa èmfasi en l'accés i el reforç de l'educació entre els infants més vulnerables.